Một khu vực ở Gao, Mali. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 25/12 xác nhận một nhà hoạt động nhân đạo của nước này đã bị bắt cóc tại quốc gia châu Phi Mali.Bà Sophie Petronin, một bác sỹ ngoài 60 tuổi, người sáng lập và điều hành một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trẻ em suy dinh dưỡng, bị bắt cóc tại thành phố Gao thuộc khu vực phía Bắc đầy bất ổn của Mali.Bộ Ngoại giao Pháp cho biết các cơ quan chức năng của nước này và Mali đang khẩn trương phối hợp triển khai hoạt động tìm kiếm và trả tự do cho nhà hoạt động nhân đạo trên trong thời gian sớm nhất.Một nguồn tin quân sự Pháp tiết lộ với hãng AFP các binh sỹ nước này cũng "đang chủ động tham gia" vào quá trình tìm kiếm bà Sophie Petronin.Hàng nghìn binh sỹ Pháp đã được triển khai tại khu vực Sahel phía Nam sa mạc Sahara từ khi bắt đầu Chiến dịch Barkhane năm 2014. Lực lượng này có một căn cứ tại thành phố Gao.Mục tiêu của Chiến dịch Barkhne là các nhóm thánh chiến hoạt động trong khu vực, bao gồm nhánh al-Qaeda vùng Maghreb Hồi giáo (AQUIM).Bà Petronis là nhà hoạt động nhân đạo mới nhất của Pháp bị bắt cóc tại khu vực Sahel.Trong giai đoạn 2010-2013 đã có 13 công dân Pháp bị bắt cóc hoặc giết hại tại khu vực này, thủ phạm hầu hết là các nhóm có liên quan tới AQUIM.Phần lớn thủ phạm đều tuyên bố bắt cóc các nạn nhân vì động cơ chính trị, tuy nhiên sau đó lại đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc mới trả tự do cho họ.Miền Bắc Mali rơi vào tay các nhóm thánh chiến có liên hệ với Al-Qaeda từ tháng 3/2012. Lực lượng này sau đó đã bị đẩy lùi khỏi một số thành phố chủ chốt trong đợt can thiệp quân sự do Pháp dẫn đầu năm 2013.Hầu như tuần nào tại khu vực này cũng xảy ra các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh bất chấp một thỏa thuận hòa bình đạt được năm 2015 sau quá trình đàm phán dai dẳng giữa một bên là Chính phủ Mali cùng lực lượng ủng hộ còn bên kia là các nhóm nổi dậy thuộc nhóm thiểu số người Tuareg./.