(Ảnh minh họa: Đinh Hữu Dư/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, từ đêm 5/8 đến rạng sáng 6/8, trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có mưa to đến rất to gây sạt lở đất làm sập nhà khiến anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1981) ở thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A bị chết.Mưa lớn còn làm sập đổ hoàn toàn 2 ngôi nhà khác, khiến 4 người khác bị thương; hư hỏng 50 nhà và nhiều tài sản khác của nhân dân.Ngoài ra, mưa lớn tại huyện Văn Yên còn làm đường tỉnh lộ 166 Âu Lâu-Đông An (km42 + 200) vị trí ngầm tràn ngập sâu hơn 1m gây tắc đường.Đường tỉnh lộ 165 Mậu A​-Tân Nguyên (đoạn km3 + 750) bị sạt ta luy dương gây tắc đường từ 6 giờ 30 sáng 6/8.Tuyến đường An Thịnh đi Yên Phú, Đông An đi Xuân Tầm, Yên Phú đi Viễn Sơn, Xuân Ái đi Viễn Sơn bị sạt lở taluy nhiều đoạn.Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Văn Yên đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình có người bị nạn; đồng thời huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục những thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.Hiện tại, 21 hộ phải di dời đều được chính quyền và người thân di dời đến nơi ở mới an toàn; các hộ có nhà bị hư hỏng cơ bản cũng được người thân và lực lượng cứu hộ sửa chữa, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.Những ngày qua, tại Tuyên Quang liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng.Để đảm bảo giao thông đi lại, tránh ùn tắc, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương khắc phục sạt lở trên các tuyến đường.Theo Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, trên các tuyến quốc lộ có đến 191 điểm xảy ra sạt lở taluy dương nền đường với tổng khối lượng đất đá khoảng 98.000 m3.Trong đó, quốc lộ 279 có 74 điểm sạt lở với khối lượng đất đá 52.100 m3; quốc lộ 2C có 80 điểm với khối lượng 30.000 m3; quốc lộ 3B có 36 điểm với khối lượng 15.630 m3; quốc lộ 37 có 1 điểm sạt lở với khối lượng 158 m3.Trên địa bàn tỉnh còn sạt lở 11 điểm taluy âm nền đường với tổng chiều dài hơn 260 m; trong đó quốc lộ 279 có 3 điểm sạt lở dài 78 m, quốc lộ 3B có 5 điểm sạt lở dài 150 m...; một số vị trí sạt sâu trên 3m vào sát mép hoặc phạm vi mặt đường nhựa.Mưa lớn cũng làm hơn 27.300 m3 đất trôi lấp rãnh dọc, lề đường và hạ lưu cống; hơn 110 rọ kè đá taluy dương Quốc lộ 279 bị hư hỏng...Các tuyến tỉnh lộ cũng xuất hiện 140 điểm sạt lở taluy dương nền đường với tổng khối lượng khoảng 36.800 m3; 14 vị trí khác bị sạt lở taluy âm nền đường với khối lượng khoảng 224 m3.Trong đó, tuyến đường tỉnh ĐT.185 có 52 vị trí bị sạt lở với khối lượng khoảng 20.600 m3; tuyến đường tỉnh ĐT.186 có 9 vị trí sạt lở taluy với khối lượng hơn 1.000 m3; tuyến đường tỉnh ĐT.188 có 35 điểm sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng hơn 14.000 m3...Ông Nguyễn Thiện Tuyên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang cho biết, Sở đã chỉ đạo Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ Tuyên Quang, Hạt quản lý giao thông các huyện Na Hang và Lâm Bình cùng Công ty Cổ phần Đường bộ 232 khẩn trương khắc phục đảm bảo giao thông, kịp thời thông xe không để ách tắc kéo dài.Đối với các vị trí sạt lở taluy âm, đơn vị chức năng triển khai rào chắn vị trí sạt lở; đồng thời cắm biển cảnh báo cho người và các phương tiện tham gia giao thông biết đề phòng./.