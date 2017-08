Mưa lũ ở huyện Điện Biên. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, rạng sáng và ngày 5/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa lớn khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, dòng chảy mạnh đã cuốn trôi, mất tích 2 người tại huyện Mường Chà và Điện Biên.Vào khoảng 8 giờ ngày 5/8, trong lúc vớt rác ở đầu nguồn Thủy điện Nậm He, nằm trên địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, anh Nguyễn Trọng Hiếu, công nhân Thủy điện Nậm He đã bị nước lũ cuốn trôi.Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm, song không tìm thấy anh Hiếu.Ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xác nhận, khoảng 15 giờ ngày 5/8, anh Lò Văn Liên, sinh năm 1985, trú tại bản Lói 1, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khi vớt cá trên suối Nậm Ma đã bị nước lũ cuốn trôi.Chính quyền xã và các cơ quan chức năng của huyện đã nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy anh Liên.Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho sản xuất của tỉnh Điện Biên. Tại huyện Điện Biên Đông, mưa lũ đã cuốn trôi 1,7ha lúa của xã Mường Luân; 2,5ha ao cá tại xã Pú Hồng bị mất trắng. Tuyến đường từ Phì Nhừ đi Chiềng Sơ sạt lở 1km; một ngầm trên địa bàn xã Na Son bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.Tại huyện Điện Biên, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 4/8 đến rạng sáng ngày 5/8 khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp, nhà dân và công trình ở xã Mường Lói bị ngập lụt cục bộ. Trong đó, Trạm y tế xã Mường Lói và một số điểm trường bị nước ngập sâu gần 2m. Điểm trường Mầm non Na Cọ đã hư hỏng nhiều máy tính, trang thiết bị và đồ dùng học tập.Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Mường Lói đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) di chuyển đồ đạc, tài sản của nhà trường và trạm y tế đến nơi an toàn./.