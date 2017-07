Mưa lũ gây ngập lụt tại Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Theo thông báo ngày 24/7 của chính quyền tỉnh Akita, Đông Bắc Nhật Bản, mưa lớn kéo dài cuối tuần qua đã khiến gần 500 nhà bị ngập, trong khi nhà chức trách yêu cầu sơ tán hơn 20.000 cư dân.Hiện chưa có báo cáo thương vong do mưa lũ tại tỉnh này.Trong hai ngày 22 và 23/7, lượng mưa đo được ở mức hơn 300 mm tại nhiều nơi, trong đó có 2 thành phố Akita và Yokote.Hai trường mẫu giáo tại các thành phố này đã phải đóng cửa ngày 24/7 do ngập lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, 5 thành phố mất nước do hỏng đường ống cấp nước. Dịch vụ tàu siêu tốc tại tỉnh Akita đã bị gián đoạn một phần sau khi đường ray bị hư hại.Nước sông dâng cao tại một số nơi cũng gây ra một loạt vụ lở đất và cô lập nhiều nhà ở.Tại Daisen, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhà chức trách đã chỉ thị sơ tán khoảng 21.000 người thuộc 8.200 hộ gia đình.Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo trong ngày 25/7 sẽ có mưa lớn theo từng đợt tại vùng Tohoku, miền Đông Bắc, và vùng Hokuriku trên bờ Biển Nhật Bản.Tại Myanmar, lũ dâng cao khiến hàng chục nghìn người phải rời nhà cửa và khiến một ngôi chùa ở miền Trung nước này bị sập. Cơ quan Thủy văn Myanmar cảnh báo ngập úng tại một số khu đô thị trong những ngày tới khi mưa tiếp tục trút xuống nước này.Theo thống kê của chính phủ, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 90.000 người đã phải sơ tán do lũ lụt khắp miền Trung và Nam Myanmar trong tháng này.Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Magway, miền Trung Myanmar, với hơn 60.000 người phải sơ tán.Tại Ấn Độ, giới chức địa phương đang tìm biện pháp ứng phó khi mưa trên diện rộng tại 3 bang gồm Gujarat ở miền Tây, Odisha và Tây Bengal ở miền Đông tiếp tục đẩy mực nước sông, hồ dâng lên.Văn phòng Khí tượng cảnh báo trong 2 hoặc 3 ngày tới, tại một số khu vực của các bang trên sẽ có mưa to đến rất to, thậm chí một số nơi có nguy cơ ngập úng nặng.Trong tháng này, mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều bang ở Đông Bắc Ấn Độ.Tại bang Assam, đến nay, 52 người đã thiệt mạng và hơn 1,75 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ. 26 trong số 33 huyện của bang hiện vẫn bị ngập nước.Hồi tuần trước, mưa lớn trút xuống bang Gujarat gây ngập lụt, khiến 7 người thiệt mạng và 3 người mất tích./.