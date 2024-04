Ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Du khách tham quan Hà Nội trong thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Trên biển, ngày 30/4, Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa) có gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/4: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, khu Tây Bắc 39-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, trong đó Đà Nẵng đến Phú Yên ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 39-41 độ C, có nơi trên 41 độ C, phía Nam 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C./.

