Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 21/12, Mỹ liệt trang mua sắm trực tuyến Taobao của Trung Quốc vào "danh sách đen" các địa điểm bán hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.Đây là lần thứ hai Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đưa website mua sắm trực tuyến phổ biến nhất Trung Quốc vào danh sách này.Quyết định của USTR đưa ra sau khi nhiều tập đoàn thương mại của Mỹ cũng như quốc tế kinh doanh hàng hóa cao cấp và đồ may mặc khiếu nại về chính sách kiểm soát hàng giả thiếu hiệu quả của chợ mua sắm trực tuyến thuộc Tập đoàn Alibaba này.Trong danh sách cập nhật cho năm 2016, USTR công nhận Alibaba đã có những hành động cụ thể để đối phó với nạn hàng giả, tuy nhiên, số lượng báo cáo về các trường hợp làm giả và sao chép bản quyền bất hợp pháp trên website Taobao này của Alibaba vẫn ở mức "cao khó chấp nhận được."Các sản phẩm này gây ra "mối đe dọa kinh tế nguy hiểm" đối với các ngành công nghiệp sáng tạo của Mỹ và trong một số trường hợp, đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng.USTR từng liệt Taobao vào danh sách đen trong năm 2011 song đã bỏ trang web này ra khỏi danh sách một năm sau đó sau khi trang mạng này cho thấy các nỗ lực giải quyết các quan ngại về bản quyền trí tuệ và quyết tâm cắt giảm số lượng các sản phẩm làm giả bày bán trên website này.Trong một tuyên bố chính thức, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Michael Evans bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của USTR, đặc biệt là trong bối cảnh công ty đã và đang có những bước tiến quan trọng trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.Tuyên bố cho rằng USTR đã bỏ qua kết quả thực tiễn của công ty trong việc xóa bỏ được gấp đôi số sản phẩm vi phạm trong năm 2016 so với năm 2015.Việc có tên trong "danh sách đen" của USTR không bao gồm biện pháp trừng phạt trực tiếp nào, song đây được xem là một "đòn giáng mạnh" vào nỗ lực nâng cao hình ảnh và thương hiệu của Alibaba trong thời gian gần đây nhằm tấn công vào thị trường toàn cầu và cạnh tranh với các đối thủ như eBay và Amazon.Theo Alibaba, Taobao là điểm mua sắm trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc dựa theo tổng khối lượng hàng hóa trao đổi, là 1 trong 5 website phổ biến nhất Trung Quốc và nằm trong top 15 toàn cầu. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của Alibaba đã giảm 0,7% xuống 89,25 USD trên sàn chứng khoán New York./.