Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Nguồn: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tàu khu trục của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (MSDF) sẽ bắt đầu một cuộc tập trận chung với nhóm tàu chiến của Hải quân Mỹ, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson.Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Tây Thái Bình Dương từ ngày 23/4, và kéo dài trong vài ngày.Theo kế hoạch, hai tàu khu trục Nhật Bản là Samidare và Ashigara sẽ tham gia diễn tập về chiến thuật và liên lạc. Hai tàu này cũng đã rời khu vực Sasebo ở tỉnh Nagasaki​ để đến khu vực tập trận.Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết sau khi tới biển Nhật Bản, nhóm tàu sân bay do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu, sẽ tiếp tục di chuyển tới bán đảo Triều Tiên, xem đây như một phần trong cam kết của Mỹ về việc sát cánh với các đồng minh tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.Ngoài ra, trong tháng 6 tới, các lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận sơ tán và giải cứu công dân Mỹ tại Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.Bên cạnh đó, cũng nhằm phối hợp nỗ lực để ứng phó với những động thái căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, ngoại trưởng 3 nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã lên kế hoạch gặp nhau vào cuối tuần tới, khi cùng tới New York tham dự một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.