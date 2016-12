Abu Jandal al-Kuwaiti, thủ lĩnh quân sự của IS bị tiêu diệt. (Nguồn: yalibnan.com)

Ngày 29/12, Lầu Năm Góc xác nhận thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, Abu Jandal al-Kuwaiti, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm (Centcom), chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ lực lượng Mỹ ở Trung Đông, tên al-Kuwaiti bị tiêu diệt ở khu vực gần Đập Tabqa ở phía Tây thành phố Raqa, thành trì của IS ở Syria.Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết al-Kuwaiti là chỉ huy quân sự thứ 2 của IS ở Syria. Tên này chỉ đạo các cuộc tấn công ở Iraq và Syria, và gần đây được chỉ định tới Raqa để giám sát các cuộc tấn công nhằm vào Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh người Kurd - Arab được Mỹ hậu thuẫn.SDF hồi đầu tháng 11 vừa qua đã tiến hành các cuộc phản công nhằm tái chiếm Raqa từ tay IS.Cũng theo SOHRA, al-Kuwaiti có dính líu tới các vụ tấn công liều chết bằng xe hơi và sử dụng vũ khí hóa học chống lại SDF.Đối tượng này trước đó là thành viên của Ủy ban Chiến tranh thuộc IS và có vai trò trong chiến dịch tái chiếm thành phố miền Trung Palmyra của Syria hôm 11/12 vừa qua.Lầu Năm góc nhận định cái chết của al-Kuwaiti sẽ làm suy yếu khả năng của IS trong việc bảo vệ thành trì Raqa, cũng như khả năng mở các cuộc tấn công mới ở miền Tây Syria./.