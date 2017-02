Lễ trao giải Grammy 2012 vinh danh Whitney Houston. (Nguồn: AP)

Bạn sẽ làm gì khi The Bealtes gọi điện vào Giáng sinh để thảo luận về danh sách các ca khúc trình diễn? Hay lúc chương trình đang có hàng triệu người xem thì không thấy nghệ sỹ chính ở đâu? Hoặc đơn giản là chuyện hai ngôi sao lớn không thích ngồi cạnh nhau?Ken Ehrlich và Jack Sussman là những người đã trải qua và phải xoay xở tìm biện pháp cho tất cả những tình huống đó.Họ đã cùng nhau sản xuất lễ trao giải Grammy từ năm 1980, giúp bữa tiệc "đầy sao" này trở thành sự kiện thú vị và bất ngờ nhất làng âm nhạc thế giới.Jack Sussman cho biết: “Đây là chương trình âm nhạc lớn nhất hành tinh, và thách thức lớn nhất của chúng tôi là: làm thế nào để nó tiếp tục dẫn đầu về số khán giả như năm ngoái?”Lễ trao giải Grammy 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp tối 12/2 (theo giờ Mỹ) trên kênh truyền hình CBS từ trung tâm Staples, Los Angeles (Mỹ), với sự xuất hiện của nhiều danh ca như Adele, Bruno Mars, John Legend, Alicia Keys, Maren Morris, Carrie Underwood, Keith Urban...Khán giả sẽ được chứng kiến sự trở lại của Daft Punk, bộ đôi nhạc điện tử Pháp từng xuất hiện trong những trang phục robot và chưa hề trình diễn trước công chúng kể từ Grammy 2014. Năm nay, Daft Punk sẽ trình diễn cùng hiện tượng dòng R&B, The Weeknd, với nhạc phẩm do họ sản xuất.Trong khi đó, nữ ca sỹ Katy Perry sẽ trình bày ca khúc mới "Chained to the Rhythm"; Lady Gaga sẽ trình diễn cùng ban nhạc huyền thoại Metallica; và nghệ sỹ nhạc rap thử nghiệm Paak sẽ trình diễn cùng A Tribe Called Quest.Có được danh sách biểu diễn trên hoàn toàn không phải việc dễ dàng. Ken Ehrlich đã phải lên kế hoạch từ tháng 9/2016 bằng việc tạm lập ra danh sách 10 nghệ sỹ mà ông muốn có trong chương trình.Vấn đề là ở chỗ cũng như những người khác, các nhà tổ chức không biết trước ai được đề cử và ai sẽ chiến thắng.Thêm vào đó, theo quy định của Viện Thu âm nghệ thuật và khoa học Mỹ, nhà tổ chức không được phép đặt show nghệ sỹ trước khi có công bố đề cử.Thế nên, mọi việc chỉ thật sự bắt đầu khi có danh sách đề cử vào tuần đầu tháng 12. Và đó quả là một cuộc chạy đua với thời gian.Cộng đồng nghệ sỹ thường sẽ đi nghỉ lễ cuối năm từ 15/12 và phải tới 5/1 mới trở lại sàn diễn. Do đó, ông Ehrlich phải nỗ lực đặt show được ít nhất 10 người trong ít ngày tháng 12.Hầu hết các nghệ sỹ đều muốn góp mặt trong đêm trao giải Grammy nhưng đôi khi họ cũng có việc bận.Ví dụ như năm nay, ông Ehrlich rất muốn có Drake nhưng anh lại bận diễn ở châu Âu vào thời điểm đó.Sau khi đã lên được danh sách ca sỹ biểu diễn, trong những tuần tiếp theo, Ken Ehrlich và Jack Sussman lại bắt đầu cuộc đua sáng tạo để mang tới chương trình hấp dẫn, hoành tráng nhất có thể.Bên cạnh đó, họ cũng phải cập nhật liên tục những thông tin ngoài lề như những nghệ sỹ nào đang "đấu đá" nhau, ai không ưa ai… để sắp xếp thứ tự biểu diễn, cũng như chỗ ngồi cho hợp lý.Trong gần 40 năm tổ chức Grammy, ông Ehrlich đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc không thể quên, đó có thể là những giây phút xúc động khi nghệ thuật thăng hoa, lại cũng có thể là nỗi lo lắng vô cùng khi chương trình không diễn ra theo kế hoạch.Những màn biểu diễn tuyệt vời có thể kể tới như khi John Legend chơi piano và hát "All Of Me" cho tình yêu của anh - Chrissy Teigen - ngồi dưới khán đài năm 2014; là màn song ca hiếm có giữa Prince và Beyonce năm 2004, của Eminem và Elton John năm 2001; là khi Macklemore, Ryan Lewis, Mary Lambert và Madonna cùng hát "Same Love" năm 2014 để tổ chức đám cưới tập thể cho 28 cặp đôi đồng tính và dị tính.“Tai nạn” đáng kể nhất là vào năm ngoái, khi chương trình phải cơ cấu lại 45 phút đầu lễ trao giải khi Rihanna đột ngột bỏ diễn, Lauryn Hill cũng quyết định hủy dù màn song ca với The Weeknd chỉ còn vài phút nữa là lên sóng, hay sự cố âm thanh trong màn biểu diễn của Adele và Justin Bieber.Rất may mắn, bên cạnh Ken Ehrlich và Jack Sussman là một đội ngũ tuyệt vời, kịp thời xoay chuyển tình thế.Và đôi khi, những tình huống không ai ngờ tới đã lại mang tới sự sâu sắc cho chương trình.Đó là khi Whitney Houston qua đời khi chỉ chưa đầy 12 tiếng nữa là bắt đầu Grammy 2012. Và chỉ trong thời gian ít ỏi, Ehrlich và Sussman đã biến chuyển hầu như toàn bộ kịch bản, xây dựng nên một chương trình kỷ niệm xứng đáng với tầm vóc diva này.Tại lễ trao giải Grammy năm nay, hai ngôi sao nhạc pop quá cố Prince và George Michael cũng sẽ được tôn vinh một cách trang trọng và đặc biệt ấn tượng.Đây cũng sẽ là năm đầu tiên, sự kiện âm nhạc quan trọng nhất thế giới này có MC là người Anh.James Corden đã được tín nhiệm giao vai trò dẫn dắt lễ trao giải Grammy lần thứ 59, thay thế LL Cool J - người đã gắn bó với chương trình này từ năm 2012-2016.Sẽ có 83 giải thưởng được trao trong đêm Grammy 2017. "Nữ hoàng nhạc pop" Beyonce đang dẫn đầu với 9 đề cử, trong đó có "Album của năm" cho "Lemonade"; "Ca khúc của năm," "Bản thu của năm" và "MV âm nhạc hay nhất năm" cho đĩa đơn "Formation."Con số này cũng giúp cô trở thành nghệ sỹ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử lễ trao giải Grammy, đồng thời là một trong những nghệ sỹ hiếm hoi có các đề cử ở nhiều dòng nhạc khác nhau trong cùng một năm gồm pop, rock, R&B và rap.Theo tiết lộ của trang mạng Insider, mỗi vị khách tới tham dự lễ trao giải Grammy 2017 sẽ nhận được một túi quà với trị giá lên tới 30.000 USD (hơn 670 triệu đồng), với bên trong là kha khá những món đồ xa xỉ, thú vị và cả... kỳ quặc, như một chiếc yếm ăn cho người lớn, bộ đồ chơi Toilet Trouble, voucher ăn pizza của nhà hàng D'Amore's Famous Pizza, một bộ chì 64 màu Crayola, đệm massage, dây buộc tóc, hay bộ dụng cụ tập thể dục.Món quà đắt giá nhất là chuyến nghỉ dưỡng 1 tuần tại Spa Golden ở miền Nam California (8.850 USD)./.