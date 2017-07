Các container hàng hóa tại cảng Mariel, Cuba. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Ricardo Cabrisas cho biết các nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu của đảo quốc Caribe này trong nửa đầu năm nay thấp hơn 400 triệu USD so với mục tiêu đề ra.Theo tường thuật ngày 18/7 của các nhật báo Cuba, ô ng Cabrisas cho biết do những khó khăn về tiếp cận tín dụng, hạn chế về thành khoản và các khoản nợ đáo hạn nên hoạt động nhập khẩu của Cuba trong năm nay sẽ tiếp tục sụt giảm và dự kiến có giá trị thấp hơn 1,5 tỷ USD so với mục tiêu đề ra hồi đầu năm.Ông Cabrisas ước tính nếu trong năm ngoái, khoảng 85% các hoạt động nhập khẩu của Cuba được trang trải bằng tín dụng thương mại thì trong năm tháng đầu năm nay, với mức chi nhập khẩu tương đương với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ này giảm xuống mức gần 41% do các nhà cung cấp tín dụng không muốn tiếp tục lũy kế các khoản nợ.Trong khi đó, do thiếu hụt nguồn cung từ đồng minh chiến lược Venezuela, trong sáu tháng đầu năm qua Cuba đã phải nhập khẩu xăng dầu theo giá thị trường thế giới và đã bội chi 99,6 triệu USD chỉ riêng cho hạng mục này.Mặc dù nền kinh tế Cuba đạt mức tăng trưởng 1,1% trong sáu tháng đầu năm, chủ yếu nhờ tăng trưởng du lịch và nông nghiệp, cùng một số ngành khác, nhiều nhà quan sát vẫn chưa lạc quan với triển vọng kinh tế trong năm nay của “hòn đảo tự do” do đây cũng là thành tích mà La Habana đạt được cùng kỳ năm ngoái, trước khi gánh chịu vào cuối năm mức sụt giảm 0,9% - mức tăng trưởng âm đầu tiên sau 23 năm./.