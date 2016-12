Khu định cư Gilo của người Do Thái ở Đông Jerusalem ngày 3/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ủy viên chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Wasel Abu Yousif đề nghị Tòa án hình sự quốc tế (ICC) xúc tiến nhanh việc mở một cuộc điều tra về tính hợp pháp của các khu định cư Israel.Quan chức trên nói: "Ban chấp hành PLO muốn công tố viên ICC tiến hành nhanh cuộc điều tra sơ bộ về các khu định cư trước khi mở một cuộc điều tra toàn diện" vì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chính thức xem những khu định cư này là bất hợp pháp.Ông Yousif cho biết PLO còn có kế hoạch đề nghị nhiều cơ quan quốc tế khác quy trách nhiệm cho Israel về việc xây dựng khu định cư.Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đề nghị những bên tham gia các hiệp định Geneva và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thảo luận và đưa ra quan điểm về vấn đề các khu định cư bất hợp pháp."Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an vừa được thông qua cho rằng các khu định cư "không có giá trị pháp lý" và gây trở ngại cho hòa bình.Tháng 1/2015, ICC đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về các tội ác chiến tranh liên quan tới cuộc chiến Gaza năm 2014 và khu định cư Do Thái.Tuy nhiên, một cuộc điều tra hình sự toàn diện sẽ kéo dài nhiều năm và Israel có thể khiếu nại quyết định điều tra của ICC./.