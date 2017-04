Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/4, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ 540 lít rượu không rõ nguồn gốc tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, nơi có nghề nấu rượu nổi tiếng ở Hưng Yên.Trước đó, tại quốc lộ 39 qua địa bàn thôn Trương Xá, tổ công tác của Công an huyện đã phát hiện đối tượng Cao Văn Nam, sinh năm 1987, trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng đang tập kết 18 can rượu không rõ nguồn gốc, mỗi can 30 lít gồm các loại rượu như ba kích, chuối hột, táo mèo đang chuẩn bị đi tiêu thụ tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.Tại thời điểm kiểm tra, Nam đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu và cho biết mình chỉ là người chở thuê cho một chủ cơ sở sản xuất.Công an huyện Kim Động đã tiến hành thu giữ toàn bộ số rượu, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ, truy xuất cơ sở sản xuất số hàng trên để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.Thời gian gần đây việc kinh doanh vận chuyển rượu không rõ nguồn gốc diễn ra phổ biến tại Hưng Yên. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 10 vụ vận chuyển rượu lậu tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Kim Động, thành phố Hưng Yên...Đáng chú ý, các đối tượng vận chuyển rượu hầu hết là người trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Điển hình, từ ngày 10 đến 12/4, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ với tổng số gần 1.400 lít rượu.Cụ thể, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 660 lít rượu không rõ nguồn gốc tại ngã tư khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.​Tại thành phố Hưng Yên, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên bắt quả tang 1 xe ôtô đang vận chuyển hơn 700 lít rượu không rõ nguồn gốc trên đường vào tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ.Theo nhận định bước đầu của lực lượng chức năng, số rượu này được sản xuất từ cồn và hương liệu công nghiệp./.