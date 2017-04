Ngày 25/4, tại ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh đã trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Sa (84 tuổi) là vợ liệt sỹ Phạm Văn Sắt.Gia đình bà Nguyễn Thị Sa có truyền thống cách mạng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, gia đình bà Sa tích cực tham gia phong trào cách mạng ở địa phương, giúp đỡ nhiều cán bộ hoạt động trong vùng địch chiếm đóng...Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Sa, chân thành cám ơn bà và gia đình đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mong bà luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ở địa phương noi theo.Phó Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp "uống nước phải nhớ nguồn," "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc Việt Nam.Bà Nguyễn Thị Sa cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương dành cho bà và gia đình. Bà hứa sẽ tiếp tục động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, xứng đáng là những người con của quê hương Long An "trung dũng, kiên cường."Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Lê Tấn Dũng cho biết trong những năm qua, các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Long An thường xuyên chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước, trong đó có gần 5.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng...Trong thời gian tới, Long An tiếp tục tìm kiếm và quy tập, xác định danh tính liệt sỹ hy sinh ở nhiều chiến trường về quê hương an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh./.