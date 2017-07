Phiến quân Houthi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Với sự hỗ trợ của lực lượng Saudi Arabia, quân đội Yemen ngày 26/7 đã giành lại căn cứ quân sự chiến lược từ tay nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi theo dòng Shiite, sau nhiều tháng giao tranh dữ dội ở bờ biển phía Tây nước này khiến hàng chục người hai bên thiệt mạng.Kênh truyền hình nhà nước Yemen đặt trụ sở tại Saudi Arabia thông báo các lực lượng vũ trang quốc gia được sự yểm trợ từ không lực của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã giải phóng căn cứ quân sự Khaled-bin Walid tại thành phố ven biển Mocha.Tổng thống Yemen Mansur Hadi chúc mừng lực lượng ủng hộ chính phủ và người dân Yemen trước chiến thắng trên.Trong những tuần qua, lực lượng Yemen đã mở nhiều cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm đánh bật các tay súng Houthi ra khỏi căn cứ quân sự này, song thất bại khi vấp phải hàng nghìn quả mìn do phiến quân cài tại đây.Ngày 22/7, được sự hỗ trợ của liên quân khu vực, quân đội Yemen đã bao vây căn cứ trên từ mọi phía, khiến nhóm Houthi không có đường rút.Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.Tháng 3/2015, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Hadi.Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, hơn 40.000 người bị thương và hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.Quốc gia này cũng đang đứng trên bờ vực nghèo đói, đồng thời đối mặt với đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất từ trước tới nay với mỗi ngày thêm 5.000 người có các triệu chứng tiêu chảy cấp./.