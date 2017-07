Bến tàu Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa ngừng cấp phép đối với 481 tàu du lịch từ 13 giờ ngày 16/7, đồng thời yêu cầu các tàu đang trên vịnh quay về đất liền trả khách, di chuyển về nơi tránh trú đã được thông báo.Trong sáng 16/7, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy của tỉnh đã họp triển khai công tác ứng phó cơn bão số 2.Từ 6 giờ ngày 16/7, tàu từ các tuyến đảo về đất liền đã ngừng hoạt động do biển động; trên các đảo hiện còn 5.126 khách du lịch, trong đó có 30 khách quốc tế.Riêng tại đảo Cô Tô có 3.500 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế. Huyện Cô Tô đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ bố trí chỗ ở ổn định, an toàn cho du khách, thông báo cho tàu thuyền hoạt động về nơi tránh trú an toàn.Để chủ động ứng phó với bão số 2, ngành than cũng đã nạo vét hệ thống thoát nước, gia cố bãi thải, có giải pháp di dân kịp thời tại các khu vực liền kề bãi thải...Chi cục Thủy sản đã thông báo diễn biến bão cho các nghiệp đoàn nghề cá và các chủ tàu hoạt động xa bờ, hiện các tàu đang di chuyển về nơi tránh trú.Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện yêu cầu các ngành, địa phương kiểm tra công tác trực ban, kiểm tra công trình thủy lợi, hồ đập. Các dự án đang thi công cần triển khai ngay giải pháp ứng phó.Theo thống kê, hiện các hồ nước trên địa bàn tỉnh đang ở ngưỡng an toàn, hệ thống đê điều đảm bảo. Toàn tỉnh có 7.512 tàu, trong đó tàu đánh bắt xa bờ là 516 chiếc.Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu thành phố Cẩm Phả di dời khẩn cấp 64 hộ dân đang sống tại khu chung cư Dương Huy đã xuống cấp, di dời các lán trại tại các công trình gần kè đất, đá và phía đồi.Riêng đối với các dự án đang thi công ở khu vực đồi núi cần rà soát kỹ, có giải pháp di dời kịp thời các hộ dân dưới dự án.Bên cạnh đó, thông báo cho chủ các lồng bè thực hiện chằng chống, di dời về nơi an toàn, kiên quyết di dời người lao động tại các lồng bè lên bờ. Ngành điện kiểm tra, duy trì cấp điện ổn định.Các lực lượng vũ trang chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ di dân khi có yêu cầu.Đến 12 giờ ngày 16/7, khu vực Vịnh Bắc bộ đang có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao 2m. Dự báo tối và đêm 16/7 vùng ven biển tỉnh từ Quảng Ninh có gió giật cấp 6-8 sau tăng lên cấp 9, biển động mạnh./.