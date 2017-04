Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.Cụ thể, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.../.