Ảnh minh họa. (Nguồn: Al-Masdar News)

Sau những tín hiệu tích cực gần đây trong quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Liban, chính quyền Riyadh thông báo bổ nhiệm đại sứ mới tại Liban nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia Arab này.Thông tin trên được Saudi Arabia đưa ra sau chuyến thăm của Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Arab-vùng Vịnh Thamer Al-Sabhan tới Liban.Sau thời gian bỏ trống 5 tháng, đại sứ mới của Saudi Arabia tại Liban đã được bổ nhiệm mới, trong một nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.Tuy nhiên, phía Riyadh chưa công bố chính thức danh tính của đại sứ mới cũng như thời gian tới Beirut để nhậm chức.Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao song phương được tăng cường đáng kể đặc biệt là sau chuyến thăm Saudi Arabia của Tổng thống Liban Michel Aoun vào tháng trước.Theo Văn phòng Tổng thống Liban, chính quyền Riyadh cũng khuyến khích công dân đi du lịch Liban thông qua việc tăng cường các chuyến bay của các hãng hàng không Saudi Arabia.Quan hệ giữa Saudi Arabia và Liban đã trở nên xấu đi sau khi Beirut không thể hiện lập trường cứng rắn lên án Iran sau các vụ tấn công vào những cơ sở ngoại giao của Saudi Arabia trong tháng 1/2016.Saudi Arabia cũng đình chỉ khoản hỗ trợ mua vũ khí cho Liban vào tháng 2/2016 với lý do phong trào Hezbollah theo dòng Hồi giáo Shiite đang "bóp nghẹt nhà nước Liban," đồng thời khuyến cáo công dân không đi du lịch tới quốc gia Trung Đông này.Năm ngoái, doanh thu từ du lịch của Liban bị giảm xuống còn 4 tỷ USD so với mức 8,4 tỷ USD của năm 2010, chủ yếu là do lượng khách từ các nước Arab láng giềng, đặc biệt là Saudi Arabia sụt giảm đáng kể./.