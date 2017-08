SNSD trong hậu trường buổi chụp cho Tạp chí W Korea. Tháng 8/2017 sẽ đánh dấu chặng đường 10 năm của “nhóm nhạc quốc dân” kể từ ngày ra mắt đầu tiên

"Những cô gái vàng" của làng giải trí Hàn Quốc đã có màn tái xuất ấn tượng trước thềm sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt.Trong bộ hình mới nhất của SNSD, người hâm mộ có dịp chiêm ngưỡng 8 quý cô hết mực quyến rũ với trang phục của Gucci, khoe nhan sắc ngày một thăng hoa, cuốn hút.Đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát cũng như khẳng định ngôi vị "nữ hoàng" trong số các nhóm nhạc nữ đương thời, SNSD (hay Girls’ Generation) đã tái xuất ngoạn mục với bộ ảnh độc quyền trên Tạp chí W Korea, số ra tháng 8/2017.SNSD cũng đã phá vỡ tiền lệ trước đây của Tạp chí W Korea, trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có hình ảnh phủ trọn bìa gập trong suốt 12 năm hoạt động của tạp chí.Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào tháng 8/2007, SNSD nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc Hàn Quốc với MV đầu tay có tựa đề "Into the world". Ca khúc có giai điệu bắt tai này ngay lập tức đã thống trị các bảng xếp hạng lớn nhỏ của Xứ sở Kimchi, đem hình ảnh 9 cô gái xinh đẹp, trẻ trung và cá tính "phủ sóng" rộng rãi.Sau màn debut ấn tượng ấy, SNSD tiếp tục "khuynh đảo" giới yêu nhạc với hàng loạt các sản phẩm "bom tấn "như "Gee," "Tell me your wish," "Hoot" hay "I got a boy"… Cũng chính những thành công nối tiếp nhau từ các ca khúc này đã mang lại cho 9 cô gái nhiều giải thưởng danh giá, phá vỡ kỷ lục của bậc tiền bối và được trao tặng ngôi vị "nhóm nhạc quốc dân."Sức hút của SNSD không còn bó hẹp trong phạm vi Hàn Quốc mà lan tỏa ra khắp châu Á, theo đó là châu Âu và cộng đồng fans quốc tế trên khắp thế giới.Giữ vững đội hình 9 thành viên cho tới nửa cuối năm 2014, sau sự rời đi của "nữ hoàng băng giá" Jessica Jung, 8 cô gái vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ ở cả hai thị trường âm nhạc Hàn-Nhật.Với sức nóng không hề có dấu hiệu giảm dần, những "cô gà đẻ trứng vàng" của nhà SM luôn khiến nhiều đàn em phải khiêm nhường trao trả lại ngôi vị đứng đầu mỗi khi phát hành ca khúc mới. Các chuyến lưu diễn với tốc độ bán hết vé chỉ trong vài phút cũng là bảo chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của SNSD.Cùng chiêm ngưỡng những thước hình tuyệt đẹp của các quý cô đình đám trong bộ ảnh đặc biệt, kỷ niệm 10 năm ra mắt công chúng.