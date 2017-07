Hiện trường một vụ tai nạn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29/7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến 1 người chết và 1 người khác bị thương.Vào thời điểm trên, chị Hoàng Thị Mười (41 tuổi, ngụ xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) điều khiển xe máy biển kiểm soát 93P1-412.99, trên xe chở theo cháu của chị Mười là Nguyễn Hoàng Hảo (18 tuổi), lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ thị xã Đồng Xoài đi Tây Ninh. Khi đi đến đoạn đối diện Sở Y tế Bình Phước, thuộc đường giao nhau có tín hiệu đèn giao thông, chị Mười bất ngờ điều khiển xe rẽ trái qua đường để về nhà.Tuy nhiên, do đột ngột chuyển hướng không quan sát nên chiếc xe máy do chị Mười điều khiển đã bị chiếc ôtô bán tải biển kiểm soát 93C-086.31 do tài xế tên là Đôn điều khiển đâm trực diện.Cú va chạm quá mạnh khiến chị Mười và người ngồi phía sau và cả xe máy bị kéo lê hàng chục mét.Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng chị Mười sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Cháu Nguyễn Hoàng Hảo bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.