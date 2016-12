Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội năm 2016 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức ngày 28/12, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tính đến tháng 12 năm 2016, số doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội đã giảm 36,8% so với đầu năm.Người dân đã nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động bán hàng đa cấp nên số lượng người tham gia đã giảm từ hơn 200.000 người xuống còn hơn 100.000 người.Theo báo cáo của Sở Công Thương, sau khi rút giấy phép của 21 doanh nghiệp vi phạm, Hà Nội còn 36 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp được cấp phép.Các doanh nghiệp này chủ yếu kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng… Trong đó, thực phẩm chức năng có lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh đa cấp nhiều nhất với hơn 80% số doanh nghiệp đăng ký, do đây là mặt hàng có lợi nhuận rất lớn.Hoạt động bán hàng đa cấp là phương thức kinh doanh tuy không mới ở Việt Nam, song luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định môi trường kinh doanh, cũng như thiệt hại nặng về kinh tế cho người tham gia.Trong quá trình đăng ký hoạt động và tổ chức bán hàng đa cấp, bên cạnh những doanh nghiệp chân chính vẫn còn không ít đơn vị lợi dụng kẽ hở, chưa đồng bộ của pháp luật trong quản lý để thực hiện các hoạt động kinh doanh trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.Từ đầu năm đến cuối tháng 12, Sở Công Thương đã thanh tra 6 doanh nghiệp; phối hợp cùng các sở, ngành, quận, huyện kiểm tra 45 doanh nghiệp, 5 cơ sở kinh doanh là địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy, kiểm tra việc tổ chức hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp tại địa bàn.Qua kiểm tra, Sở Công Thương đã kiến nghị Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 2 doanh nghiệp; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 doanh nghiệp và 5 cơ sở kinh doanh là địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,4 tỷ đồng; xử lý vi phạm 1 người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Herbalife Việt Nam hội nghị, đào tạo về bán hàng đa cấp không được thương nhân bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản…Để kiểm soát tốt hoạt động bán hàng đa cấp, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, năm 2016, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vi phạm đã góp phần đưa hoạt động này bước đầu đi vào “quỹ đạo.” Số doanh nghiệp còn hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội tính đến tháng 12 đã giảm 36,8% so với đầu năm 2016. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng như người dân cần chú ý trước những biến tướng của bán hàng đa cấp dưới hình thức huy động vốn, tiền ảo, góp vốn vào dự án, huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu nội bộ, sân chơi tài chính, thương mại điện tử…/.