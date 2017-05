Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu​ và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph F. Dunford​ tại Jerusalem. (Nguồn: israelnationalnews.com)

Ngày 9/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu​ đã tiếp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph F. Dunford​ tại Jerusalem.Tại buổi tiếp, Thủ tướng Netanyahu khẳng định vai trò to lớn của quan hệ Israel-Mỹ nói chung và quan hệ quân sự giữa IDF với quân đội Mỹ nói riêng. Ông gọi đây là mối "quan hệ đồng minh vĩ đại."Đây là chuyến thăm Israel thứ ba của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dunford, diễn ra hai tuần trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Đông trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.Chuyến thăm Israel của Tổng thống Trump được cho là nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và người Palestine. Dư luận tại Mỹ và Trung Đông hiện vẫn còn hoài nghi về khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông, vốn bị đình trệ từ năm 2014.Sau khi đắc cử Tổng thống, ông Trump bày tỏ quan điểm trái ngược về giải pháp hai nhà nước - chính sách chủ đạo của Mỹ trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, ông đã mời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới thăm Nhà Trắng.Về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tháng 12 năm ngoái, Israel đã tiếp nhận 2 máy bay hiện đại sở hữu công nghệ tàng hình F-35 đầu tiên của Mỹ.Israel đã đặt mua 50 máy bay chiến đấu phản lực đắt nhất và mới nhất F-35 của Mỹ và là quốc gia đầu tiên tại Trung Đông sở hữu loại chiến đấu cơ này.Trước đó, tháng 9/2016, Mỹ đã thông qua gói viện trợ quốc phòng trị giá 38 tỷ USD cho Israel - một trong những đồng minh chiến lược của Washington tại Trung Đông.Gói viện trợ này sẽ giúp Israel hiện đại hóa hầu hết các chiến đấu cơ, tăng cường sức mạnh của lực lượng trên bộ và hệ thống phòng thủ tên lửa.Trong báo cáo của mình, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington luôn quan tâm đến vấn đề an ninh của Israel và khẳng định Mỹ có lợi ích trong việc tăng cường khả năng tự phòng vệ của nước này./.