Cảnh sát hộ tống cựu Chánh văn phòng Nội các José Dirceu đến trụ sở cảnh sát liên bang ở Curitiba hồi tháng 8/2015. (Nguồn: EPA)

Tòa án Tối cao Brazil ngày 4/3 đã ra lệnh trả tự do cho ông Jose Dirceu, người từng bị kết án vì tội tham nhũng sau khi giữ chức Chánh Văn phòng Nội các Brazil dưới thời cưu Tổng thống Lula da Silva.Ông Dirceu bị bắt giữ từ năm 2015 do bị cáo buộc liên quan đến vụ án tham nhũng lớn có tên là Car Wash.Hồi tháng 5/2016, ông Dirceu bị kết án 32 năm tù giam vì tội nhận hối lộ, rửa tiền và cấu kết với tội phạm.Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 3 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống lại việc trả tự do cho ông Dirceu, đồng thời cho rằng bản án trên vẫn chưa được tòa án cấp cao chấp thuận.Việc ông Dirceu được trả tự do được coi là đòn mạnh đối với các công tố viên đang điều tra vụ tham nhũng Car Wash, vốn được coi là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Brazil.Chiến dịch điều tra này đã gây chấn động chính trường Brazil. Hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sỹ và thống đốc bang, nằm trong diện bị điều tra. Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo Tập đoàn Petrobras./.