Những người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội ở Skopje ngày 27/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov đã mời lãnh đạo các đảng phái của nước này gặp gỡ tại văn phòng của ông vào ngày 28/4 để tìm hướng giải quyết tình hình lộn xộn xảy ra tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Skopje.Tổng thống Ivanov cũng đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và đừng để bị tác động bởi những thủ đoạn và thông tin xuyên tạc.Ông nhấn mạnh mọi cơ quan thể chế cần phải hành động có trách nhiệm phù hợp với Hiến pháp và luật pháp của Cộng hòa Macedonia.Trước đó, những người biểu tình đã chiếm tòa nhà quốc hội Macedonia để phản đối tiến trình bầu chọn chủ tịch quốc hội mới mà phe đối lập cho là "không công bằng."Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Macedonia đã phải hành động để đưa các nghị sỹ ra ngoài sau khi các đối tượng quá khích xâm nhập và phong tỏa phòng họp của tòa nhà quốc hội, gây ra tình trạng hỗn loạn tại đây. Lực lượng an ninh cũng phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình.Hiện nhân viên y tế đã đã đến hiện trường để chăm sóc cho các nghị sĩ bị thương, trong số đó có thủ lĩnh đảng đối lập Liên minh Dân chủ-Xã hội Macedonia (SDSM) Zoran Zaev, Chủ tịch đảng liên minh Liên minh những người gốc Albania Ziyadin Sela...Trong bối cảnh hỗn loạn xảy ra tại tòa nhà quốc hội Macedonia, Liên hợp quốc đã thể hiện quan ngại về tình hình tại đây, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị Macedonia giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại và phù hợp với Hiến pháp.Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng kêu gọi nhanh chóng chấm dứt tình trạng lộn xộn tại quốc hội Macedonia và khôi phục trật tự. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Ngoại giao Đức chỉ trích những gì đã xảy ra tại Macedonia.Tuyên bố chung của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini và Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng và chính sách láng giềng Johannes Hahn, nhấn mạnh những hành động bạo lực xảy ra tại tòa nhà quốc hội Macedonia là không thể chấp nhận được. EU kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế.Macedonia đã chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị từ đầu tháng Ba, khi Tổng thống Ivanov từ chối ủy quyền cho lãnh đạo đảng SDSM, ông Zaev, thành lập chính phủ dù đã nhận được sự ủng hộ của 67/120 nghị sĩ quốc hội.Tổng thống Ivanov từng tuyên bố sẽ cho phép ông Zaev thành lập chính phủ nếu nhận được đủ sự ủng hộ từ các đảng trong quốc hội.Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, ông Ivanov nhấn mạnh sẽ không ủy quyền cho bất cứ ai thành lập chính phủ khi người đó ủng hộ chính sách gây tổn hại đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước.Tuyên bố của Tổng thống Ivanov ám chỉ đến đề xuất gây tranh cãi của các đảng người thiểu số gốc Albania, vốn ủng hộ ông Zaev, về việc đưa tiếng Albania trở thành ngôn ngữ chính thức ở Macedonia.Đề xuất nêu trên của các đảng thiểu số người gốc Albania đã dẫn tới các cuộc biểu tình trong nhiều ngày liên tiếp, với sự tham gia của hàng nghìn người tại thủ đô Skopje và một số thành phố khác để phản đối yêu cầu này, bởi mối lo ngại về nguy cơ "liên bang hóa" cũng như đất nước tan vỡ./.