TP Hồ Chí Minh: Tai nạn liên hoàn, Quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng

Sáng 19/7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba ôtô.



May mắn không có thương vong nhưng khiến giao thông tại đây ùn tắc nhiều km.



Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, xe tải cẩu biển số 51C-735.71 chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh, khi còn cách trạm thu phí An Sương-An Lạc, quận Bình Tân, khoảng 500m, đã bất ngờ đâm thẳng vào đuôi ôtô 7 chỗ biển số 51F-960.37 chạy cùng chiều.



Cú đâm mạnh khiến ôtô 7 chỗ lao về phía trước và đâm tiếp vào xe buýt đang dừng chờ đèn tín hiệu, đẩy phương tiện này đi một đoạn, khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Sự cố va chạm làm các phương tiện hư hỏng; trong đó ôtô 7 chỗ hư hỏng nặng nhất do bị kẹp giữa hai phương tiện.



Vụ tai nạn xảy ra ngay khung giờ cao điểm sáng, khiến giao thông trên Quốc lộ 1 ùn ứ nhiều km. Hơn 1 giờ sau, cả ba phương tiện gặp nạn mới được lực lượng chức năng giải quyết xong và di dời khỏi hiện trường./.