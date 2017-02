Nhân viên Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sử dụng máy soi kiểm tra hành lý khách nhập cảnh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 6/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các sở ngành để đánh giá tình hình thu ngân sách trong tháng đầu tiên của năm 2017.Theo đó, mức thu ngân sách tháng 1 của thành phố công bố là 35.000 tỷ đồng, trong đó thu thuế nội địa đạt gần 24.600 tỷ đồng, đạt gần 11% so với dự toán (tăng hơn 13 % so với cùng kỳ). Đây là tháng có mức thu tăng cao nhất trong 10 năm nay.Theo các sở ngành, đạt được kết quả này là do số doanh nghiệp thành mới trên địa bàn thành phố tăng cao và hoạt động hiệu quả.Đồng thời, thành phố đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.Trong đó, nổi bật có thể kể đến là các chương trình hỗ trợ vốn, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp...Chỉ tiêu thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 là hơn 347.000 tỷ đồng. Để thực hiện tốt các nguồn thu, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã đề nghị ngành thuế cho rà soát lại việc thu thuế khoán hiện nay.Đồng thời, đẩy mạnh những giải pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể nâng cấp lên thành doanh nghiệp.Ngoài ra, ngành thuế và hải quan cần tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là tình trạng gian lận thương mại và chuyển giá./.