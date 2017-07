Ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão dọc ven biển Cửa Hội, Nghệ An, sáng 16/7. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2, từ ngày 13/7, trên địa bàn Quảng Trị có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió đã giật mạnh trên cấp 8.Lượng mưa đo được ở trên địa bàn tỉnh đạt trung bình mức 50mm-100mm, tại huyện đảo Cồn Cỏ đo được 131mm, tại khu vực xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng lượng mưa lên đến 237mm. Ở khu vực ven biển gió giật mạnh cấp 4, độ cao sóng biển 2m.Theo dự báo, chiều tối ngày 16/7, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên sông có khả năng dưới mức báo động 1.Tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bão số 2; kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu để đảm bảo an toàn; đề phòng sạt lở đất ở miền núi, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.Tính đến 6 giờ ngày 16/7, đã có 2.263 tàu với 6.497 người trên tổng số 2.305 tàu với 6.997 người của tỉnh Quảng Trị đã được neo đậu, vào tránh trú tại các bến an toàn.Hiện Quảng Trị còn có 42 tàu, thuyền với 500 người đang hoạt động trên khu vực các vùng biển xung quanh đảo Cồn Cỏ và vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế - thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, hiện đang có 83 tàu, thuyền ngoại tỉnh với 588 người đang neo đậu tại các bến của tỉnh.Về công tác đảm bảo an toàn hồ, đập, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 131 hồ chứa nước với dung tích khoảng 61% so với thiết kế.Để đảm bảo an toàn hồ chứa, trước mùa mưa bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ chứa trên địa bàn; đồng thời, có phương án khắc phục kịp thời các hư hỏng nhỏ; đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao sẽ không tích nước để đảm bảo an toàn hạ du công trình trong mùa mưa bão.Trước những diễn biến của cơn bão số 2, ông Nguyễn Đức Chính​, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị theo dõi sát tình hình, diễn biến mưa bão để thông báo cho các địa phương kịp thời nắm bắt để có phương án xử lý kịp thời.Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, quản lý chặt tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực nguy hiểm.Cơ quan chức năng cần kịp thời cảnh báo đến người dân biết nguy cơ xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đặc biệt đối với những nơi có nguy cơ cao cần có phương án di dời dân tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.Các địa phương triển khai thực hiện phương nghiêm phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó với cơn bão; theo dõi chặt chẽ cũng như vận hành xả lũ an toàn tại các hồ, đập. Các địa phương, cơ quan chức năng cảnh báo, không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.Trong khi đó, tại Hải Phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã có công điện chỉ đạo các địa phương, ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 2, thông báo hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh; chủ động thực hiện các biện pháp tưới tiêu nước, chống ngập úng đề phòng ngập lụt khu vực đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản; sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ để ứng cứu khi có yêu cầu.Theo báo cáo nhanh của lực lượng Biên phòng, đã kiểm đếm thông báo cho hơn 2.600 phương tiện, gần 500 lồng bè, 250 chòi đang hoạt động trên biển về nơi trú bão an toàn.Điều đáng chú ý là hiện nay hệ thống đê điều nhiều khu vực tại Hải Phòng đã xuống cấp mà chưa được đầu tư tu sửa, gia cố sẽ trở thành điểm yếu trong mùa mưa bão năm nay.Điển hình như tại ngay khu du lịch Đồ Sơn, trên tuyến đê chắn sóng dài gần 2 km hiện có khoảng 400 m hư hỏng nặng từ mùa mưa bão năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được tu sửa. Nguyên nhân bởi thành phố chưa bố trí được đủ kinh phí sửa chữa./.