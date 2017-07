Vị trí và đường đi của bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Ngày 15/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã Ban hành Công điện số 19 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Văn hóa-Thể thao-Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải.Nội dung Công điện nêu rõ theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 15/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 (tên quốc tế Talas).Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đến 1 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh Nam Định-Hà Tĩnh. Từ chiều ngày 16/7 đến ngày 18/7, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm.Từ những bài học kinh nghiệm trước đây, đối với những cơn bão đầu mùa trực tiếp đổ bộ vào đất liền thường gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản. Để chủ động ứng phó phù hợp, hiệu quả với diễn biến mới của bão và mưa lũ lớn trên diện rộng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp biết, chủ động phòng tránh phù hợp.Vùng nguy hiểm được xác định trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,5-20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây Kinh Tuyến 113,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của bão, cập nhật theo Bản tin dự báo bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).Đối với các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ninh khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau hoàn thành trước 17 giờ ngày 16/7. Kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú tránh; hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn với các tàu, thuyền đã về bến; chủ động việc cấm biển kể cả đối với tàu vận tải và tàu du lịch. Tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thuỷ sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn; đồng thời chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, bến cảng, khu du lịch.Đối với các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, chủ động việc tiêu thoát nước đệm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu mới reo trồng, điều chỉnh kế hoạch xuống giống để hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Chỉ đạo việc kiểm tra và sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều hồ đập, đặc biệt đối với các trọng điênm đê điều xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, các công trình đang thi công hoặc công trình đang xử lý, khắc phục sự cố.Bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc khi có mưa lũ. Triển khai ngay các phương án tiêu thoát nước đô thị để ứng phó với tình trạng ngập lụt có thể xảy ra. Tăng cường thông tin cảnh báo và sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa khi có lệnh vận hành xả lũ, nhất là đối với hạ du hồ chứa nước Hoà Bình, Tuyên Quang.Các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ chủ động thực hiện các phương án đảm bảo an toàn phòng tránh với bão và mưa lũ; tiếp tục thực hiện nội dung Công điện số 18 ngày 14/7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp bộ ngành từ Trung ương đến địa phương để người dân chủ động phòng tránh.Tăng cường lực lượng trực ban tại các cơ quan, đơn vị các cấp để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.