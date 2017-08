Trợ lý Thứ trưởng Bộ Kinh tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Juma Mohammed al-Kait ngày 1/8 khẳng định các trừng phạt kinh tế mà 3 quốc gia vùng Vịnh áp đặt với Qatar không vi phạm các thỏa thuận của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).Đáp lại đơn khiếu nại mà Qatar nộp lên WTO ngày 31/7 nhằm phản đối hành động tẩy chay thương mại của Saudi Arabia, Bahrain và UAE, ông al-Kait nêu rõ các biện pháp trừng phạt kinh tế này phù hợp với điều 21 và điều 14 của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), trong đó cho phép áp dụng các động thái tương tự vì lý do an ninh.Các nước tẩy chay Qatar trước đó đã thông báo WTO và viện dẫn lý do an ninh quốc gia để giải thích cho các hành động của mình. Ông al-Kait cho biết thêm rằng các thỏa thuận của WTO không ngăn cấm thành viên sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để bảo vệ lợi ích an ninh căn bản, cũng như không cấm thực hiện các cam kết trong Hiến chương Liên hợp quốc để gìn giữ hòa bình và an ninh.Theo Đại diện của Qatar tại WTO, ông Ali Alwaleed al-Thani, Doha cho tới nay vẫn luôn kêu gọi đối thoại, thương lượng và việc đệ đơn lên WTO là một phần chiến lược thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan. Bằng việc chính thức “yêu cầu tham vấn” với 3 nước láng giềng Arab nói trên, Qatar đã kích hoạt thời hạn 60 ngày để 3 nước này giải quyết đơn khiếu nại của Doha. Nếu không, Saudi Arabia, Bahrain và UAE sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tại WTO và nguy cơ Doha sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt thương mại trả đũa.Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh nỗ lực hòa giải được phương Tây ủng hộ, do Kuwait đứng ra làm trung gian, vẫn chưa đạt đột phá./.