Khoảng 10 giờ ngày 1/5, tại khu vực dốc Cẩm Y, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa xe khách và container khiến một người bị thương và một số người bị xây sát nhẹ.Theo thông tin từ Công an thành phố Cẩm Phả, vụ va chạm xảy ra giữa xe ôtô khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 16H-5479 (trên xe có khoảng 10 khách) và container mang biển kiểm soát 15-04277 kèm rơ-mooc 15R-10632 đi ngược chiều.Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố Cẩm Phả có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.Một số hành khách đã được đưa tới Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả kiểm tra sức khỏe, điều trị kịp thời. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã khẩn trương có mặt tiến hành phân luồng, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vị trí dốc có khúc cua, rơ-mooc của container lấn một phần làn đường bên trái đã va chạm với xe khách./.