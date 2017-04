Shibuya Yasumasa (trái) được áp giải lên xe cảnh sát. (Nguồn: Asahi Shimbun)

(Nguồn: Vnews)

Truyền thông Nhật Bản ngày 16/4 đưa tin liên quan đến vụ bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại tỉnh Chiba, kết quả giám định mẫu ADN của nghi phạm có tên là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể củaTrước đó, ngày 15/4, cảnh sát Nhật Bản cũng đã tiến hành lục soát nơi ở của nghi phạm Shibuya để phục vụ công tác điều tra.Ông Yoshiaki Kamoda, Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản: “Hôm nay, chúng tôi đã tiến hành bắt giữ nghi can Shibuya Yasumasa, 46 tuổi lúc 8 giờ 12 phú sáng nay, ngày 14/4.”Hôm 14/4, cảnh sát thành phố Abiko đồng thời cũng xác nhận kết quả giám định ADN của nghi can hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên các vật dụng của nạn nhân.Ông Ishii Masayuki, Trưởng nhóm điều tra Cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản: “Từ giờ, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm và sớm làm rõ các tình tiết của vụ án.”Ngoài ra, đúng vào đêm bé Linh bị mất tích, camera an ninh tại khu vực xung quanh nơi tìm thấy bé Linh đã ghi lại hình ảnh của một trong hai ôtô mà nghi phạm sở hữu.Theo thông tin của cơ quan điều tra, vào ngày bé Nhật Linh mất tích, chiếc xe cắm trại của nghi phạm Shibuya lại đỗ tại một bãi xe cách nhà 150m.Người dân gần bãi đỗ xe cho biết: “Cái xe đó đỗ ở đó một lúc lâu. Phải đến hơn 1 tiếng. Tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.”Trong khi đó, nhân viên Công ty quản lý bãi đỗ xe: “Hầu như không thấy ông ấy dùng xe cắm trại mấy. Phải chăng chủ xe muốn chạy thử một chút chăng?”Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm Shibuya đã sử dụng chiếc xe này để chở bé Nhật Linh sáng hôm xảy ra vụ việc. Theo một giáo viên trường Mutsumi số 2, nơi bé Linh theo học, xác nhận Shibuya đã không tham gia hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh như thường lệ vào sáng 24/3.Một số người quen biết nghi phạm từng tiết lộ rằng đối tượng này thích đọc truyện tranh dành cho người lớn và theo người này, Shibuya là người “thích trẻ con.”Trong khi có thái độ niềm nở, thân thiện với các bé gái, Shibuya ngược lại hay khiển trách các bé trai. Một phụ nữ là thành viên của hội phụ huynh cho rằng Shibuya là một kẻ đa nhân cách.Về phía gia đình nạn nhân, ngày 15/4, chuyến bay của gia đình ông Lê Anh Hào, bố bé Nhật Linh, cũng đã sang đến Nhật Bản.Ông Lê Anh Hào cho biết: “Tôi sang Nhật Bản lần này là để tìm hiểu nguyên nhân khiến con gái tử vong. Tôi muốn nghe thông tin cụ thể từ phía cảnh sát.”“Tôi muốn đối điện với kẻ tội phạm, kẻ đã tước đoạt ước mơ của Nhật Linh. Tôi mong hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”Tại hiện trường, nhiều người dân vẫn đặt hoa. Và có cả những bé gái tầm tuổi như bé Linh./.