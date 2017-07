Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh địa Mecca ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ lây lan dịch tả trong lễ hành hương Hajj về Thánh địa Mecca vào tháng Chín ở Saudia Arabia.Theo WHO, cuộc hành hương này thu hút từ 2-4 triệu tín đồ Hồi giáo mỗi năm, trong đó có 1,5-2 triệu người nước ngoài, gây nguy cơ lây nhiễm cao các bệnh như sốt xuất huyết, sốt vàng da, bệnh Zika và bệnh viêm màng não cầu khuẩn cũng như bệnh tả. Trong số những người hành hương có thể có những người đến từ Yemen, nơi đã có hơn 332.000 người mắc bệnh tả.WHO cũng đánh giá cao chính quyền Saudi Arabia trong công tác chuẩn bị cho lễ hành hương trong những năm qua, không để xảy ra dịch tả nhờ tăng cường giám sát và áp dụng các biện pháp xét nghiệm nhanh để phát hiện sớm bệnh.Bệnh tả là bệnh do vi khuẩn lây lan nhanh qua nguồn nước hay thực phẩm bị ô nhiễm. Tả là nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy nặng và mất nước. Tình trạng nặng không được điều trị, bệnh có thể gây tử vong trong vài giờ.Dịch tả ở Yemen đang lây lan nhanh trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này bị tàn phá nặng nề và người dân đang đối mặt với nạn đói. Các điều kiện sống tồi tàn như thiếu lương thực và nước sạch cũng làm trầm trọng thêm dịch bệnh này.Liên hợp quốc cho rằng chiến dịch quân sự kéo dài hơn 2 năm qua của liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu chống lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen, đã khiến dịch tả kéo dài nhiều tháng qua, cản trở việc tiếp cận viện trợ và các nguồn lực để chống nạn đói của các tổ chức nhân đạo tại Yemen đã phải sử dụng một phần để chống lại dịch tả, khiến nguy cơ đói tại quốc gia nghèo nhất khu vực Trung Đông này ngày một gia tăng./.