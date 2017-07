Xử lý hành vi thiếu văn hóa của phụ xe khách với khách nước ngoài

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công an tỉnh Khánh Hòa, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang.



Ngày 25/7, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải nhiều bài báo kèm theo clip phản ánh về hành vi thiếu văn hóa, mang tính chất côn đồ của nhân viên phụ xe khách giường nằm, đối với du khách người nước ngoài.



Theo phản ánh, hai nữ du khách nước ngoài đi xe khách giường nằm từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhân viên phụ xe đã to tiếng, quát mắng, dọa nạt, ném đồ của hai nữ du khách ra khỏi xe.



Sự việc trên không chỉ gây thiệt hại, bất bình cho du khách người nước ngoài, bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch nước ta, mà còn vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải, mất an ninh trật tự trên các tuyến vận tải bằng xe ôtô.



Để kịp thời ngăn chặn những trường hợp tương tự, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra vụ việc, xác minh nhà xe, danh tính nhân viên phụ xe, trên cơ sở đó có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với hành vi của nhân viên xe khách giường nằm.



Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa trong việc xác minh nhà xe, trên cơ sở đó đề nghị Sở Giao thông Vận tải nơi nhà xe đăng ký kinh doanh vận tải kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với nhà xe, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm./.