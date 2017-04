Ảnh minh họa. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Vào khoảng 14 giờ 20 ngày 27/4, tại km 368+800 trên Quốc lộ 6, đoạn trên đèo Pha Đin về phía huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ lật xe vận tải cỡ lớn, làm lái xe bị thương nặng.Sau khi vụ việc xảy ra, Hội lái xe Điện Biên (HLX27) đã thông báo cho các thành viên của mình tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hàng hóa trên xe, làm giảm đáng kể thiệt hại cho người gặp tai nạn.Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo - Điện Biên: xe tải mang biển kiểm soát 29C 568.02 do anh Vũ Đức Thắng, sinh năm 1993, trú tại Yên Khê-Gia Lâm-Hà Nội điều khiển, khi xuống đèo Pha Đin đoạn km 368+800 trên Quốc lộ 6, hướng Hà Nội đi Điện Biên, xe đã đâm vào ta luy dương và lật úp, hư hỏng nặng, lái xe bị thương.Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thành viên Hội lái xe Điện Biên (HLX27) đã thông tin cho nhau qua đường dây nóng. Sau đó, các thành viên Hội này đã tự động đến cứu hộ người bị nạn đang mắc kẹt trong cabin xe đã bẹp nát và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tuần Giáo. Anh Nguyễn Long, Giám đốc Công ty Taxi Long Minh đã chỉ đạo nhân viên trong Công ty này, phối hợp cùng các thành viên khác của Hội tiến hành cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và trông nom hàng hóa cho người bị nạn. Các thành viên của Hội còn thông tin cho nhau trên mạng xã hội, ai đi qua khu vực này hoặc có thời gian rỗi thì mang theo bạt che mưa đến để bảo quản hàng hóa do trời sắp có mưa.Hành động trên của Hội lái xe Điện Biên đã làm giảm đáng kể thiệt hại cho các đồng nghiệp gặp nạn, dù đó không phải là thành viên trong Hội.Chiếc xe bị nạn đang vận chuyển một số lượng lớn hàng tiêu dùng. Khi bị lật, hàng hóa đổ văng ra đường, nên nhiều người dân địa phương đã đến hôi của. Theo thông tin từ lực lượng Công an, hiện tại đã vận động được một số người dân trả lại hàng hóa cho người gặp nạn./.