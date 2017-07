Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Yemen. (Nguồn: AP)

Một nhóm tay súng tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda ngày 16/7 đã nã đạn vào một trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Shabwa, làm 5 binh sỹYemen thiệt mạng và 3 người khác bị thương.Một nguồn tin quân sự cho biết các tay súng đã trốn thoát sau khi tấn công trạm kiểm soát ở vùng Đông Bắc tỉnh Shabwa, một thành trì phía Nam của nhóm Al-Qaeda ở Bán đảo Arab (AQAP) đang hoạt động tại Yemen.Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công khủng bố do AQAP tiến hành nhằm vào các trạm kiểm soát và tiền đồn quân sự ở Yemen.AQAP, vốn bị Mỹ coi là chi nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố toàn cầu Al-Qaeda, đã lợi dụng tình trạng xung đột đẫm máu giữa lực lượng Chính phủ Yemen và các phiến quân Houthi để mở rộng sự hiện diện ở nước này, nhất là tại tỉnh Shabwa.Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, Mỹ đã tăng cường không kích nhằm vào các vị trí của AQAP ở Yemen. Tháng trước, tên Abu Khattab al-Awlaqi, một thủ lĩnh của AQAP, đã bị tiêu diệt trong một đợt oanh kích của không quân Mỹ tại tỉnh Shabwa.Cùng với sự hỗ trợ của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu, quân đội Chính phủ Yemen trong những năm qua đã chiến đấu chống lại phiến quân Houthi nhằm giành lại quyền kiểm soát đất nước.Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi liên quân Arab can thiệp quân sự vào Yemen hồi tháng 3/2015, hơn 8.000 người ở nước này đã thiệt mạng do chiến tranh và xung đột, trong đó chủ yếu là dân thường.Giữa lúc Yemen đang bên bờ vực của nạn đói, sự bùng phát và lây lan nhanh của dịch tả cũng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước này./.