3 cảng biển của Việt Nam lọt top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới

Bắt đầu từ ngày 30/5, hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long đến Cảng Cái Mép sẽ chỉ mất 15 giờ thay vì 48 giờ như trước đây, sau khi tuyến vận tải container nội địa Mekong Express đi vào hoạt động.