3 cảng biển của Việt Nam lọt top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới

Việt Nam có 3 cảng biển lọt vào danh sách 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới do Tạp chí Lloyd's List của Anh vừa công bố.

Lan Phương
Tạp chí Lloyd's List của Vương quốc Anh vừa công bố bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam có 3 cảng biển lọt trong danh sách này là Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng biển Hải Phòng và Cảng biển Cái Mép./.

(Vietnam+)
