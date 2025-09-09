3 cảng biển của Việt Nam lọt top 100 cảng lưu thông nhiều hàng hóa nhất thế giới

Tạp chí Lloyd's List của Vương quốc Anh vừa công bố bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam có 3 cảng biển lọt trong danh sách này là Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng biển Hải Phòng và Cảng biển Cái Mép./.
Hơn 78.000 tỷ đồng đầu tư hệ thống các cảng biển tại Hải Phòng đến năm 2030
Các cảng biển tại thành phố Hải Phòng được quy hoạch trong giai đoạn tới sẽ mở ra cơ hội đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển sản lượng hàng hóa và hành khách.