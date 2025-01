4 ngân hàng cho vay lớn nhất Canada rời khỏi liên minh khí hậu toàn cầu

Ngày 17/1, 4 trong số các ngân hàng cho vay lớn nhất của Canada đã theo bước 6 ngân hàng lớn của Mỹ thông báo sẽ rút khỏi liên minh khí hậu của ngành ngân hàng toàn cầu Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

4 ngân hàng đó gồm TD Bank, Bank of Montreal, National Bank of Canada và Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).

NZBA là một sáng kiến được Liên hợp quốc (LHQ) tài trợ và do cựu Thống đốc Ngân hàng Canada Mark Carney thành lập. NZBA ra mắt vào năm 2021 nhằm khuyến khích các tổ chức tài chính hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Làn sóng rời NZBA bắt đầu với thông báo của ngân hàng Goldman Sachs ngày 6/12/2024. Các ngân hàng lớn khác của Mỹ đã rút lui là Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley và JPMorgan.

Động thái trên diễn ra trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tuần tới sau khi ông Trump lên tiếng chỉ trích những nỗ lực của các chính phủ trong việc ban hành các chính sách về Biến đổi Khí hậu.

Các ngân hàng Canada cho biết sẽ phát triển các chiến lược khí hậu của mình bên ngoài liên minh NZBA.

Các ngân hàng Canada đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc giải quyết các rủi ro liên quan đến khí hậu, phát sinh từ các hoạt động tài trợ của họ trong vài năm qua.

Cơ quan quản lý ngân hàng của nước này đã đưa ra hướng dẫn cho các tổ chức tài chính để quản lý các rủi ro liên quan đến khí hậu./.

