40 năm tuổi trẻ TTXVN và Sư đoàn 304: "Gắn kết nghĩa tình - Bền vững sắt son"

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước hướng về hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 21/3, các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) gồm Văn phòng, Báo Điện tử VietnamPlus, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại, phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 (Sư đoàn 304, Quân khu 2) tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống “Gắn kết nghĩa tình - Vững bước sắt son.”

Chương trình được tổ chức trong thời điểm đặc biệt ý nghĩa, khi hai đơn vị đang hướng tới dấu mốc 40 năm kết nghĩa. Bốn thập kỷ qua là hành trình bền bỉ của sự gắn bó, đồng hành trong cùng một lý tưởng: Sống, chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, sắt son

Ngược dòng lịch sử, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, người lính Sư đoàn 304 đã chiến đấu gan dạ, dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Chính trong những năm tháng ác liệt đó, nhiều cán bộ, phóng viên của TTXVN đã kề vai, sát cánh với người chiến sỹ Sư đoàn, thường xuyên có mặt ở khắp các chiến trường, dưới chiến hào, mịt mùng khói lửa, dưới mưa bom, bão đạn để ghi lại chiến công qua từng trận đánh.

Cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 304 luôn đùm bọc, che chở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các phóng viên TTXVN ghi lại giờ phút hào hùng của dân tộc. Những tin tức chiến đấu và chiến thắng của Sư đoàn qua những người anh em đã kịp thời được truyền về hậu phương lớn, làm nức lòng đồng bào và chiến sỹ cả nước.

Đại tá Đinh Khắc Hùng, Ủy viên Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



Đại tá Đinh Khắc Hùng, Ủy viên Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304, cho biết ngày 14/4/1960, tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa - nơi đơn vị đóng quân, đại diện Ban lãnh đạo TTXVN là đồng chí Hoàng Tư Trai, Phó Tổng giám đốc và đại diện Sư đoàn 304 là đồng chí trung tá Nguyễn Thế Bôn, Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng cùng đông đảo cán bộ phóng viên, biên tập viên TTXVN cùng cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã tổ chức lễ kết nghĩa; từ đó cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXVN trở thành người anh em thân thiết của Sư đoàn.

Kể từ khi kết nghĩa anh em đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, hai cơ quan, đơn vị đã kề vai sát cánh bên nhau, người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận tư tưởng văn hóa và người chiến sĩ cầm súng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh giai cấp, cùng chung mục tiêu, lý tưởng, luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gắn bó máu thịt, đồng cam cộng khổ, cùng chung một chiến hào, động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn.

"Với truyền thống anh hùng, người chiến sỹ sư đoàn 304 khó khăn không lùi bước, gian khổ không sờn lòng, sẵn sàng hi sinh xương máu vì tình yêu Tổ quốc, nhưng canh cánh trong lòng, đó là nơi hậu phương, mẹ già và người thân," Đại tá Đinh Khắc Hùng chia sẻ.

Đại tá Đinh Khắc Hùng, Ủy viên Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng; và các đoàn viên, thanh niên hai cơ quan, đơn vị tham dự lễ trồng cây xanh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Đại tá Đinh Khắc Hùng, trong những năm tháng gian khó, sự góp mặt của các phóng viên TTXVN như “cây cầu nghĩa tình” nối liền tiền tuyến và hậu phương. Với mỗi người lính sư đoàn 304, các phóng viên TTXVN là người bạn chiến đấu thân thiết, là hậu phương của mình. Mối quan hệ tình đồng chí, đồng bào “Thủy chung, trong sáng, sắt son” của người lính Sư đoàn 304 và phóng viên TTXVN được nảy nở ngoài mặt trận, được thử thách trong chiến tranh, vững bền, sắt son theo năm tháng, thật cao quý.

Sau ngày đất nước được độc lập, thống nhất, Sư đoàn 304 về "đứng chân" trên miền Bắc, tình cảm giữa TTXVN và Sư đoàn 304 càng có điều kiện gắn kết hơn. Năm 1986, được sự nhất trí của lãnh đạo, Đoàn thanh niên hai đơn vị tổ chức kết nghĩa, tình anh em ngày càng thắm thiết, từ đây nhiều hoạt động của hai tổ chức Đoàn như giao lưu truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, diễn đàn thanh niên, tọa đàm, tháng thanh niên, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa,... có ý nghĩa giáo dục và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Đại diện lãnh đạo TTXVN, Sư đoàn 304 và các đoàn viên, thanh niên hai cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức trồng cây trong khuôn viên Trung đoàn 24. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



Từ đó đến nay, TTXVN đều đặn gửi đến cán bộ chiến sĩ Sư đoàn những món quà đầy tình nghĩa, như sưu tầm, biên tập, in và gửi tặng Sư đoàn những tập sách, ảnh, những thước phim truyền thống của Sư đoàn; cung cấp, phục dựng ảnh tại nhà truyền thống Sư đoàn. Đặc biệt trong những năm qua TTXVN đã biên tập trên nhiều trang báo và xây dựng nhiều thước phim, phóng sự được tuyên truyền trên các kênh của TTXVN, là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn.

Tiếp tục khắc sâu hơn mối quan hệ nghĩa tình

Với ý nghĩa trên, Đại tá Đinh Khắc Hùng đánh giá cao các chi đoàn của Đoàn Thanh niên TTXVN và Đoàn Thanh niên Trung đoàn 24, đã tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống “Gắn kết nghĩa tình - Vững bước sắt son.”

“Với tất cả tình cảm, niềm tin vào thế hệ trẻ, tôi hy vọng Đoàn Thanh niên TTXVN và Đoàn Thanh niên Sư đoàn 304 sẽ ‘Gắn kết nghĩa tình - Vững bền sắt son,’ phối hợp hành động, giành nhiều thắng lợi mới trong phong trào hành động cách mạng,” Đại tá Đinh Khắc Hùng nói.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



Về phía TTXVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng, đánh giá Chương trình giao lưu truyền thống “Gắn kết nghĩa tình - Vững bước sắt son” không chỉ là một sự kiện mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên hai bên cùng nhìn lại, khẳng định và tiếp tục vun đắp một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, sắt son.

Theo Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng, 40 năm qua là một chặng đường đủ dài để kiểm chứng giá trị của niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm. Trong suốt hành trình đó, cán bộ, đoàn viên của hai đơn vị đã luôn đồng hành, sẻ chia, góp phần làm sâu sắc thêm tình cảm quân - dân, tình cảm giữa người chiến sĩ và người làm báo - những con người tuy ở những vị trí khác nhau nhưng cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại chương trình, Đại tá Đinh Khắc Hùng, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị hai bên và đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn, các chiến sỹ, đã cùng tham gia hoạt động trồng cây, tặng sách, giao lưu văn nghệ, chia sẻ về truyền thống của TTXVN và Sư đoàn 304.

Bi thư các Chi đoàn (gồm Văn phòng, Báo Điện tử VietnamPlus, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại) tặng sách cho đại diện Đoàn cơ sở Trung đoàn 24. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tết trồng cây, hoạt động trao tặng 40 cây vú sữa hôm nay mang ý nghĩa rất sâu sắc. Đó không chỉ là hành động thiết thực vì môi trường, mà còn là biểu tượng sinh động cho 40 năm nghĩa tình được vun trồng, gìn giữ và phát triển của các thế hệ đoàn thanh niên giữa hai đơn vị.

"Những cây xanh được trồng hôm nay sẽ lớn lên, bén rễ sâu vào lòng đất; cũng như tình cảm của hai đơn vị sẽ tiếp tục bền chặt theo thời gian, lan tỏa qua các thế hệ mai sau," Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng nói.

Cùng với đó, theo Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng, những cuốn sách - món quà của tri thức và khát vọng, càng làm giàu thêm giá trị tinh thần của chương trình. Và việc trao tặng, giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật tại Nhà truyền thống số của thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 24, trong đó có dấu ấn của các phóng viên TTXVN, chính là sự kết nối ý nghĩa giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức và trách nhiệm, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay trân trọng quá khứ, sống xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của cha anh.

Đại tá Đinh Khắc Hùng, Ủy viên Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng; và các đoàn viên, thanh niên hai cơ quan, đơn vị nhảy sạp tại chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Tôi tin tưởng với nền tảng 40 năm đã được bồi đắp bằng tâm huyết và trách nhiệm, mối quan hệ kết nghĩa giữa đoàn thanh niên của hai đơn vị, sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giàu tri thức, giàu khát vọng cống hiến,” Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng nói.

Đại diện cho thế hệ trẻ hai cơ quan, đơn vị, anh Lê Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN, nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Sư đoàn 304 và TTXVN đã trải qua rất nhiều năm tháng, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của các thế hệ đoàn thanh niên giữa hai cơ quan, đơn vị.

Các đoàn viên, thanh niên TTXVN và Trung đoàn 24 cùng tham gia kéo co tại chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Và hôm nay, chương trình tiếp tục khắc sâu, khẳng định hơn nữa mối quan hệ thắm tình, hữu nghị, đặc biệt là giữa thanh niên hai cơ quan, đơn vị,” Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN nói và biểu dương tinh thần trách nhiệm của 5 chi đoàn trực thuộc đã cùng phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 (Sư đoàn 304), để có hoạt động vô cùng ý nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 40 năm kết nghĩa giữa đoàn thanh niên Sư đoàn 304 và TTXVN.

Trong thời gian tới, anh Lê Minh Đức nhấn mạnh Đoàn thanh niên hai cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục “Gắn bó nghĩa tình - Vững bền sắt son,” thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kết nghĩa, đồng thời đẩy mạnh nhiều hoạt động phối hợp, triển khai thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên hai cơ quan, đơn vị cũng sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng kỹ năng, lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm về tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình,” “phi chính trị hóa” quân đội và báo chí cách mạng; phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số../.

