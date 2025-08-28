50 năm quan hệ Việt Nam-Panama: Hành trình gắn kết và hợp tác bền vững

Ngày 28/8/1975, Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững.

Nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải.

- Đại sứ đánh giá thế nào về thành tựu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Panama trong 50 năm qua? Đâu là những thế mạnh cần phát huy?

Đại sứ Nguyễn Văn Hải: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tôi khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Panama đã không ngừng được củng cố và mở rộng, thể hiện ở sự tin cậy chính trị, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế, cũng như những bước tiến vững chắc trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Dù cách xa về địa lý, hai nước vẫn duy trì mối quan hệ chân thành, thực chất và chia sẻ nhiều giá trị chung, đặc biệt là quyết tâm thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và bảo vệ lợi ích chính đáng của các quốc gia đang phát triển.

Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Panama luôn ổn định và tin cậy.

Các cơ chế hợp tác song phương như Tham khảo Chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban Hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư đã phát huy hiệu quả, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sáng kiến hợp tác mới và làm sâu sắc nền tảng quan hệ song phương.

Việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, đã góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Nhìn về tương lai, tôi cho rằng có 3 thế mạnh cần tiếp tục phát huy:

Thứ nhất, duy trì và làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị-ngoại giao ổn định thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, vận hành hiệu quả cơ chế Tham khảo Chính trị và phối hợp chính sách đối ngoại trong các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Thứ hai, khai thác tối đa Ủy ban Hợp tác về kinh tế-thương mại-đầu tư để thúc đẩy dự án cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường và tìm kiếm đối tác.

Thứ ba, tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn đa phương, nơi Panama đã nhiều lần ủng hộ Việt Nam, điển hình như việc ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Với nền tảng vững chắc và quyết tâm của cả hai chính phủ, tôi tin rằng quan hệ Việt Nam-Panama sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung.

- Đại sứ nhận định như thế nào về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới cả trong quan hệ song phương cũng như phối hợp trên trường quốc tế?

Đại sứ Nguyễn Văn Hải: Trong bối cảnh mới, quan hệ Việt Nam-Panama có nhiều tiềm năng phát triển thực chất, gắn với nhu cầu và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Panama sở hữu vị trí chiến lược ở Trung Mỹ, là cửa ngõ thương mại và trung tâm logistics hàng đầu của khu vực nhờ Kênh đào Panama - tuyến vận tải biển huyết mạch toàn cầu.

Đây là lợi thế để hai nước tăng cường hợp tác về logistics, vận tải biển và chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi mở rộng sang thị trường châu Mỹ và ngược lại.

Trong thương mại và đầu tư, Panama có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam có thể là điểm tựa của Panama để tiếp cận thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như giáo dục-đào tạo, nông nghiệp nhiệt đới, hàng hải và phát triển nguồn nhân lực.

Trên bình diện đa phương, hai nước đã duy trì phối hợp tốt tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, dịch bệnh và chuyển đổi năng lượng, Việt Nam và Panama càng có cơ sở để tăng cường tiếng nói chung, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với ổn định và phát triển toàn cầu.

Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Panama trong các ứng cử quốc tế và phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.

- Theo Đại sứ, hai nước cần làm gì để quan hệ song phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Văn Hải: Theo tôi, có một số định hướng ưu tiên. Trước hết, duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cũng như các tiếp xúc thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm củng cố lòng tin chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý như hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định vận tải biển… để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác lâu dài.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng. Hai bên nên hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như logistics, cảng biển, nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may và năng lượng tái tạo.

Thứ ba, tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác giữa các địa phương để tạo sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước - nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hữu nghị lâu dài.

Cuối cùng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ quan điểm và cùng hành động về các vấn đề khu vực và toàn cầu, qua đó góp phần phát huy vai trò tích cực của mỗi nước trong cộng đồng quốc tế./.

