Ấn Độ: Nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên cao kỷ lục 52,3 độ C

Người dân trùm kín tránh nắng nóng khi di chuyển tại Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 29/5, Cục khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết thời tiết ở thủ đô New Delhi tiếp tục oi bức, nắng nóng, với mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay là 52,3 độ C.

Số liệu của IMD cho thấy tại trạm đo thời tiết tự động ở khu vực Mungeshpur (phía Bắc Delhi), nhiệt độ lên đến 52,3 độ C vào khoảng 14h30 chiều 29/5.

Trước đó, ngày 28/5, hai đài quan sát -một ở khu vực Aya Nagar của Nam Delhi và một ở khu vực Ridge gần Trường Đại học Delhi- đã báo cáo mức nhiệt độ tối đa cao nhất từng đo đạc được.

Cùng ngày này, đài quan sát ở Aya Nagar ghi nhận nhiệt độ tối đa 47,6 độ C, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay, vượt cả kỷ lục 47,4 độ C trước đó được ghi nhận tại trạm này từ tháng 5/1988.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của nhiều người dân.

Hàng tỷ người trên khắp châu Á, trong đó có nước láng giềng Pakistan của Ấn Độ, đang trải qua một mùa Hè năm 2024 nóng hơn thông thường.

Các nhà khoa học tin rằng nguyên nhân chính của tình trạng này bắt nguồn từ biến đổi khí hậu do con người gây ra./.

