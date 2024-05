Ấn Độ: Thủ đô New Delhi ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/5, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã hứng chịu một ngày nắng nóng khắc nghiệt đồng thời ghi nhận nhiệt độ tối đa cao nhất mọi thời đại khi thủy ngân ở thủ đô của Ấn Độ chạm tới 49,9 độ C.

Một số khu vực như Mungeshpur, Najafgarh và Narela đã ghi nhận nhiệt độ lần lượt là 49,9 độ C, 49,8 độ C và 49,9 độ C.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đây là mức nhiệt cao nhất ở Delhi trong 100 năm qua. Trước đó, vùng thủ đô này ghi nhận mức nhiệt độ cao 49,2 độ C vào các ngày 15,16/5/2022.

Nhiệt độ kỷ lục xảy ra khi cảnh báo “đỏ” đã được ban hành cho các bang và vùng lãnh thổ Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, miền Tây Uttar Pradesh và Gujarat. Điều kiện thời tiết cực đoan này có nguy cơ gây ra các bệnh về nhiệt, sốc nhiệt cho mọi lứa tuổi.

Vùng Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ cũng đang quay cuồng dưới một đợt nắng nóng gay gắt, trong đó Phalodi của bang Rajasthan đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở Ấn Độ kể từ ngày 1/6/2019, chạm mức 50 độ C vào hôm 25/5.

Trước đó trong tháng 5, nắng nóng đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trên khắp đất nước, thậm chí các vùng đồi núi như Assam, Himachal Pradesh và Arunachal Pradesh cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay.

Nắng nóng thiêu đốt cũng đang gây căng thẳng nghiêm trọng cho lưới điện quốc gia, nâng nhu cầu điện của Ấn Độ lên 239,96 gigawatt, mức cao nhất trong mùa này, khi các hộ gia đình và doanh nghiệp tăng cường sử dụng máy điều hòa không khí và máy làm mát.

Dự kiến, nhu cầu điện có thể tăng thêm, có khả năng vượt mức cao nhất mọi thời đại là 243,27 GW được thiết lập vào tháng 9/2023.

Trong diễn biến khác, Cục Khí tượng Pakistan (PMD) thông báo, ngày 28/5, quận Jacobabad của tỉnh Sindh đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 52 độ C.

Đây là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong khu vực này, khi một đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm Sindh và các khu vực xung quanh.

Đợt nắng nóng ngột ngạt dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trên các huyện phía trên Sindh và phía Nam Punjab trong 2 ngày tới./.

