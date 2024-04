An Giang: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 150.000USD qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang Nguyễn Thành Phi, ngụ phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, về hành vi vận chuyển trái phép 150.000USD qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Thành Phi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi, sinh năm 1976, trú tại khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới.

Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ. Khoảng 22 giờ 30 ngày 2/4 vừa qua, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc.

Lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe môtô chở một bọc nylon màu đen, đang trên đường lên biên giới Việt Nam-Campuchia, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong bọc nylon màu đen do đối tượng Nguyễn Thành Phi có chứa 150.000USD. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phi khai nhận số ngoại tệ trên đối tượng được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Vụ án đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 3 bị can trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định.