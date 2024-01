An Giang: Kỷ niệm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ An Giang gửi lời chúc mừng Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 6/1, tại chùa An Hòa Tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 104 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi 1919-25/11 năm Quý Mão 2023).

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trương Hoàng Trọng đã gửi lời chúc mừng Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh; chúc các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở, Ban Quản tự An Hòa Tự cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng cho biết năm 2023, tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh tăng 7,36% so với cùng kỳ năm 2022; thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng Nhân dân đã đề ra; trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,81%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực và ổn định. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Trương Hoàng Trọng khẳng định trong những thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp to lớn của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, các Ban Trị sự cơ sở và toàn thể đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn thể đồng bào theo đạo Phật giáo Hóa Hảo đã phát huy truyền thống “học Phật, tu nhân” của Giáo hội, đoàn kết tôn giáo và phụng sự Tổ quốc; tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn trong hoạn nạn, thiên tai.

Năm 2023, các Ban Trị sự cơ sở đã tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như: xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây cầu, tu sửa, rải cát đường nông thôn... do địa phương phát động. Đây là những việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần gắn bó đạo và đời, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng khởi sắc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng mong muốn thời gian tới, với đường hướng hành đạo “vì Đạo pháp, vì Dân tộc” và tôn chỉ hành đạo "học Phật, tu nhân," Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục chung sức cùng nhân dân cả nước nói chung và tỉnh nói riêng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động./.

Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp trên 1.300 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng nông thôn mới, xây nhà Đại đoàn kết giúp đỡ người nghèo.