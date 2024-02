An Giang: Phó Chủ tịch nước tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, sáng 3/2, Phó Chủ tịch nước đến thăm, trao quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ an sinh xã hội năm 2024 ở tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho các gia đình chính sách tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 3/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ an sinh xã hội năm 2024 tại tỉnh An Giang, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã trao 2.000 phần quà Tết tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; tặng biểu trưng 10 căn nhà đại đoàn kết, 30 hệ thống lọc nước uống tại chỗ cho 30 điểm trường học trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Văn Tặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh An Giang có trên 13.000 người có công với cách mạng và thân nhân được nhận quà Tết của Chủ tịch nước với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Khoảng 98.000 người thuộc các đối tượng chính sách được nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh với kinh phí trên 65 tỷ đồng.

Cùng đó, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 86.000 phần quà (mỗi suất quà trị giá từ 400.000 đến 1,2 triệu đồng) với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo vui Xuân, đón Tết.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang còn phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh An Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang cùng với các địa phương tổ chức bàn giao 190 căn nhà "Đại đoàn kết" với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở có được mái ấm khang trang để đón Tết cổ truyền của dân tộc trong niềm hân hoan, đầm ấm, sum vầy.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao biểu trưng tặng 1000 phần quà Tết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và 10 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đồng thời, với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết vui Tết" các cấp Công đoàn trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã dành nguồn lực gần 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và vận động xã hội hóa để chăm lo cho trên 115.000 đoàn viên, người lao động và con đoàn viên, người lao động, giúp các gia đình vui Xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ" 2024 trao trực tiếp 150 suất quà Tết và 13 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp các ngành tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và người thân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, những hoạt động thiết thực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trên địa bàn đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng; cùng các cấp, ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm ở xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trong chuyến công tác tại An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thăm, tặng quà Tết cho 30 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.