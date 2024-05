Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều tỉnh khu vực ở miền Bắc

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 3/5, khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa to đến rất to; có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất.