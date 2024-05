Mưa to kèm dông lốc, sét làm một người chết và gây thiệt hại ở một số địa phương

Mưa to kèm dông lốc làm 678 nhà dân bị tốc mái. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa to kèm dông lốc, sét trong đêm 30/4 và ngày 1/5 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Tính đến 15 giờ ngày 1/5, mưa to kèm dông lốc, sét tại tỉnh Yên Bái đã làm 1 người tử vong do sét đánh (ông Mè Văn Th, sinh năm 1979, ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn), 76 nhà tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên bị hư hỏng, chủ yếu là bị tốc mái, hỏng mái trên 70%; gần 70 ha lúa và cây rừng bị thiệt hại, ảnh hưởng. Ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lào Cai, dông lốc đã khiến 249 nhà bị tốc mái. Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện Văn Bàn với 183 nhà, trong đó có 1 nhà tại xã Làng Giàng bị sập đổ hoàn toàn; 18 nhà bị thiệt hại ở mức 50-70%; 56 nhà bị thiệt hại từ 30-50%.

Các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai, Sa Pa đều có nhà chịu ảnh hưởng do thiên tai. Cùng với đó, dông lốc tại huyện Văn Bàn đã làm trên 29 ha ngô bị thiệt hại (26 ha chịu mức độ ảnh hưởng trên 70%).

Trường Trung học cơ sở xã Hòa Mạc bị tốc mái 6 phòng, tường rào khuôn viên trường bị đổ sập 20m, cửa chính và cửa sổ 2 phòng học bị hư hỏng. Nhà văn hóa thôn bản tại xã Khánh Yên Hạ và xã Sơn Thủy bị hư hỏng; 1 công trình thủy lợi tại thôn Chiềng 1, xã Võ Lao bị gãy tuyến mương với chiều dài 6m. Ngoài ra, 8 cột điện đường dây hạ thế bị nghiêng đổ, 1 cột cáp treo viễn thông bị đổ, 7 lán trại bị hư hỏng...

Tại Bắc Kạn, mưa to khiến 280 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng (huyện Chợ Đồn 16 nhà; huyện Bạch Thông 7 nhà, thành phố Bắc Kạn 16 nhà, huyện Chợ Mới 90 nhà và huyện Na Rì 151 nhà). Toàn tỉnh Bắc Kạn có gần 50 ha cây lâm nghiệp, 15 ha ngô bị gẫy đổ, gần 3 ha rau màu bị dập do mưa to gió lớn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân.

Lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Tuyên Quang, đêm 30/4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa trên diện rộng. Mưa to kèm dông lốc đã làm 678 nhà dân tại các huyện Sơn Dương, Lâm Lâm Bình và Hàm Yên bị tốc mái, hư hỏng; hơn 242 ha lúa và hơn 339 ha ngô, rau màu bị thiệt hại; gần 55 ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ; thiệt hại 600 con gà, vịt và 2 con trâu tại huyện Sơn Dương; 19 cây cột điện bị gãy đổ và 70 công trình chuồng trại, nhà bếp, công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng.

Ủy ban Nhân dân các huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại, phối hợp với các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, đồng thời chủ động triển khai tăng cường việc đảm bảo an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy mùa mưa bão.

Các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 1/4/2024 và Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 8/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

