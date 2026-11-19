Phát biểu tại phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy phát triển toàn cầu, với tiềm lực sản xuất, công nghệ và logistics ngày càng được củng cố.

Theo nhà lãnh đạo Nga, tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế thành viên APEC dự kiến đạt 4,8% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của diễn đàn và triển khai các dự án, sáng kiến chung với các đối tác. Trong 10 năm qua, hơn 80 dự án lớn như vậy đã được hoàn thành.

Về hợp tác thương mại, kim ngạch trao đổi giữa Nga và các nước ASEAN tăng gần 60% trong 10 năm qua. Trong khi đó, thương mại giữa Nga với các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tăng gần 30% trong 8 tháng đầu năm 2026, tập trung vào các mặt hàng phi năng lượng và sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Tổng thống Putin khẳng định quan hệ đối tác với khu vực này là định hướng chiến lược của Moskva và Nga là một nền kinh tế hàng đầu thế giới với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 3 năm qua đã tăng trưởng hơn 10% theo giá trị thực.

Trong lĩnh vực công nghệ, Nga sẵn sàng chia sẻ năng lực về giải pháp số và trí tuệ nhân tạo (AI) với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và an ninh dữ liệu. Moskva cũng quan tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, đặc biệt là sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình./.

APEC 2026: Nỗ lực vì “kỳ tích châu Á-Thái Bình Dương” Các thành viên trong đại gia đình châu Á-TBD cùng chung một con thuyền; cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường gắn kết lợi ích và vun đắp tinh thần cộng đồng để vượt qua những thách thức, khó khăn.