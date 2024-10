ASEAN cam kết tăng cường an ninh mạng tập thể trong khu vực

Đại diện các nước thành viên ASEAN khẳng định cam kết tăng cường khả năng chống chịu của không gian mạng trong khu vực tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng đang diễn ra tại Singapore.

Bà Josephine Teo, Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số và Thông tin, Bộ trưởng phụ trách Quốc gia thông minh và An ninh mạng Singapore, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 16/10, Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về An ninh mạng (AMCC) lần thứ 9 và các phiên họp liên quan đã diễn ra tại Singapore trong khuôn khổ Tuần lễ mạng quốc tế Singapore năm 2024 (SICW 2024).

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Josephine Teo, Bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số và Thông tin, kiêm Bộ trưởng phụ trách Quốc gia thông minh và An ninh mạng cùng đại diện các nước thành viên ASEAN tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng chống chịu của không gian mạng trong khu vực.

Bà Teo đánh giá dù tiện lợi và dễ sử dụng, song các công nghệ hiện nay đã làm gia tăng nguy cơ bị tấn công mạng của các quốc gia. Việc các nước cùng sát cánh có thể giúp tăng cường phòng thủ mạng và bảo vệ tương lai kỹ thuật số.

Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn kêu gọi tăng cường hợp tác để chống lại xu hướng gia tăng các mối đe dọa mạng trong bối cảnh nhiều quốc gia ASEAN cũng đang vật lộn với nạn lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả Singapore.

Ông Kao Kim Hourn đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc hành động phối hợp và tập thể để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ nền kinh tế và xã hội khỏi tội phạm mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và duy trì độ tin cậy của các dịch vụ.

Sự tham gia tích cực của các nước thành viên và các nước Đối tác Đối thoại tại AMCC lần thứ 9 đã thể hiện tầm quan trọng của việc duy trì một không gian mạng mở, an toàn, bảo mật, ổn định, dễ tiếp cận, có thể tương tác, hòa bình và kiên cường và vai trò của AMCC như một diễn đàn thúc đẩy hợp tác.

Các phiên họp chính và đặc biệt của AMCC lần thứ 9 là các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng, quy tụ các Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN (ICT) và An ninh mạng, cũng như các Đối tác Đối thoại ASEAN, để thảo luận về các vấn đề mạng quan trọng trong khu vực và các phương tiện nhằm tăng cường hợp tác an ninh mạng khu vực giữa các quốc gia thành viên.

Điều này bao gồm các chương trình xây dựng năng lực thuộc Trung tâm An ninh mạng ASEAN-Singapore (ASCCE) tại Singapore và Trung tâm xây dựng năng lực an ninh mạng ASEAN-Nhật Bản (AJCCBC) tại Thái Lan.

Đáng chú ý, nhân dịp này, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Josephine Teo cùng các nhà lãnh đạo tham dự AMCC lần thứ 9 cũng đã khai trương Nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính khu vực ASEAN (CERT), đặt tại ASCCE ở Singapore. Singapore cũng là nhà tài trợ và tổ chức cơ sở vật chất của CERT khu vực ASEAN trong 10 năm.

Khai trương Nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính khu vực ASEAN (CERT) tại AMCC lần thứ 9. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

CERT khu vực ASEAN sẽ thúc đẩy đáng kể việc chia sẻ thông tin giữa AMS về các mối đe dọa và tấn công mạng cũng như lừa đảo trực tuyến.

CERT được kỳ vọng sẽ giúp tạo không gian cho các hoạt động trực tiếp, ví dụ như các cuộc tập trận mạng, hội thảo và các chương trình xây dựng năng lực mạng CERT-CERT để thúc đẩy sự hợp tác gắn kết giữa các đối tác.

SICW 2024 diễn ra từ ngày 14-17/10, do Cơ quan An ninh Mạng Singapore chủ trì tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Marina Bay Sands, với chủ đề “Tin cậy và an ninh trong Kỷ nguyên kỹ thuật số.”

Ngoài ra, sự kiện Triển lãm Công nghệ - GovWare 2024 diễn ra trong khuôn khổ SICW 2024 cũng thu hút các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp hàng đầu đến tham dự và trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất./.

Khai mạc Tuần lễ An ninh Mạng quốc tế Singapore năm 2024 SICW 2024 chú trọng thúc đẩy các cuộc đối thoại và quan hệ đối tác quan trọng để thúc đẩy lòng tin và tăng cường bảo mật trong lĩnh vực kỹ thuật số và không gian mạng.