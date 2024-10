Bà Harris công bố các đề xuất đưa ra nhiều cơ hội kinh tế cho nam giới da màu

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Wisconsin ngày 20/8/2024. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 14/10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho nam giới là người da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển, trong nỗ lực giành được thêm sự ủng hộ từ khối cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Kế hoạch của bà Harris gồm cung cấp các khoản vay kinh doanh có thể xóa nợ cho các doanh nhân da màu, tạo ra nhiều chương trình học nghề hơn, cũng như nghiên cứu thêm về các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến nam giới người Mỹ gốc Phi.

Cụ thể, nếu trở thành Tổng thống, bà Harris sẽ phân phối 1 triệu khoản vay trị giá lên tới 20.000 USD nhằm xóa nợ cho các doanh nhân da màu cũng như những người khác có ý tưởng kinh doanh khả thi.

Các khoản vay này sẽ được cung cấp thông qua Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ, chính quyền địa phương và các ngân hàng, với cam kết phục vụ cộng đồng của mình.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Harris đặt mục tiêu cung cấp các ưu đãi của liên bang nhằm khuyến khích nhiều nam giới người Mỹ gốc Phi tham gia đào tạo để trở thành giáo viên.

Theo số liệu thống kê cho thấy, nam giới da màu chỉ chiếm khoảng 1% số giáo viên trường công trong năm học 2020-21 tại Mỹ. Bà Harris có kế hoạch mở rộng các chương trình liên bang hiện có nhằm xóa nợ cho các khoản vay giáo dục, từ đó khuyến khích thêm nhiều nam giới da màu tham gia vào nghề giáo viên hơn nữa.

Bên cạnh đó, bà cũng muốn tạo thêm nhiều chương trình học nghề và cơ hội cấp chứng chỉ trong cộng đồng này.

Để thu hút thêm các cử tri nam, các cố vấn của phó Tổng thống cho rằng bà cần phải thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn với một khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ các nhà đầu tư vào tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, vốn đã trở nên phổ biến trong cộng đồng da màu.

Về y tế, bà Harris cũng cam kết sẽ tạo ra một sáng kiến quốc gia để tài trợ tốt hơn cho các nỗ lực phát hiện, nghiên cứu và chống lại các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng không cân xứng đến nam giới da màu, chẳng hạn như bệnh hồng cầu hình liềm, tiểu đường, ung thư tuyến tiền liệt và các thách thức về sức khỏe tâm thần.

Bà Harris đã công bố kế hoạch trước khi diễn ra cuộc vận động tranh cử của bà tại thành phố Erie, bang Pennsylvania, nơi bà sẽ xuất hiện cùng với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman.

Nhóm vận động tranh cử của bà Harris sẽ lên kế hoạch tổ chức các sự kiện tại các bang chính trường quan trọng, có sự tham gia của những người nổi tiếng là nam giới gốc Phi.

Nhóm này cho biết họ cũng có kế hoạch chạy các quảng cáo tại các bang này, với sự “góp giọng” của những người đàn ông da màu địa phương.

Ông Cedric Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử và cũng là một cựu nghị sĩ da màu, cho biết bà Harris muốn xây dựng một nền kinh tế nơi những người đàn ông da màu được có cơ hội để phát triển, có khả năng mua nhà, chu cấp cho gia đình, khởi nghiệp và tạo dựng sự giàu có.

Kế hoạch trên được đưa ra vào thời điểm có nhiều lo ngại rằng có nhiều người nam giới da màu có thể sẽ không tham gia cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt khi cựu Tổng thống Barack Obama cho biết không có nhiều người đàn ông da màu hứng thú khi có một nữ Tổng thống.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây do Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của The Associated Press-NORC thực hiện cho thấy khoảng 70% cử tri da màu có quan điểm tích cực về bà Harris, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với khả năng lãnh đạo của bà so với đối thủ Donald Trump về các vấn đề chính sách quan trọng như kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nhập cư. Mức độ ủng hộ bà Harris giữa cả hai giới là tương đương nhau.

Về phần mình, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã tăng cường nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri da màu và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha ở cả hai giới. Cụ thể, ông đã tổ chức các cuộc họp bàn tròn với các doanh nhân da màu ở các bang quan trọng./.

Bầu cử Mỹ 2024: Cuộc vận động tranh cử vào giai đoạn nước rút Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều dành ngày 13/10 để tích cực vận động tranh cử tại các bang “chiến địa” nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.