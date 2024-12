Bà Rịa-Vũng Tàu: Đột kích cơ sở nấu dầu thải quy mô lớn tại huyện Châu Đức

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong các thùng chứa dầu nhớt, hóa chất ngay trong đêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Châu Đức (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết chiều 6/12, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cù Bị đột kích bất ngờ vào cơ sở tái chế dầu thải có quy mô lớn nằm sâu trong lô cao su thuộc thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 5 người đang thực hiện việc nấu dầu thải thành dầu thành phẩm. Giữa khu đất có 2 xe tải chở theo nhiều can axít và bao hóa chất.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có khoảng 22.000 lít dầu thải thành phẩm, 5.000 lít dầu thải chưa qua tái chế được đựng trong các thùng phuy lớn.

Lực lượng chức năng xác định có khoảng 22.000 lít dầu nhớt thành phẩm, 5.000 lít nhớt thải chưa qua tái chế được đựng trong các thùng phuy lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, còn có 130 can axít, 10 bao hóa chất và nhiều phương tiện, dụng cụ để nấu dầu thải.

Tại hiện trường, cơ sở tái chế dầu thải rộng khoảng 700m2 nằm trong rừng cao su, cách xa khu dân cư, được quây kín bằng tôn cao gần 3m; bên trong có các khu nhà xưởng, lò nấu, nơi chưng cất dầu thành phẩm.

Đặc biệt, tại khu nấu, cơ sở này cho lắp đặt 2 lò nấu có dung tích lớn, bốc mùi nồng nặc.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người làm việc tại cơ sở cho biết, cơ sở trên là do ông V.M.N (sinh năm 1987, ngụ tại thành phố Thủ Đức) thuê đất làm cơ sở tái chế dầu thải từ tháng 10/2024.

Ngay trong đêm, Công an huyện Châu Đức tiến hành niêm phong các phuy chứa dầu nhớt, hóa chất... Đồng thời, đưa 2 xe ôtô tải và những người liên quan về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Bình Thuận: Phát hiện xưởng tái chế nhớt thải trái phép, thu giữ hơn 11.000l dầu Kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200m2 được rào và che chắn kín đáo, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không có nhãn mác, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải.