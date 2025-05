Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào 24 dự án trọng điểm

Ngày 30/5, tại huyện Xuyên Mộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đầu tư năm 2025 chủ đề “Lựa chọn Bà Rịa-Vũng Tàu” với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, một số bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức, hiệp hội trong, ngoài nước và đông đảo chuyên gia, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính lưu ý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa; bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thích ứng, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với diễn biến, tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên phát triển.

Sắp tới, sau khi sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị hành chính mới - Thành phố Hồ Chí Minh mới, với không gian phát triển mở rộng hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn, có động lực mạnh mẽ hơn để phát huy tối đa tiềm năng, tạo đà, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững.

Tại Hội nghị, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và danh mục 24 dự án trọng điểm tiêu biểu mời gọi đầu tư trong năm 2025.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao 53 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các chủ đầu tư dự án và thực hiện Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, cảng biển, thương mại, du lịch và phát triển thương hiệu du lịch.

Ký kết hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đô thị, cảng biển, thương mại, du lịch. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đề nghị các cơ quan ngoại giao, cơ quan xúc tiến thương mại-đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng phối hợp với tỉnh đẩy mạnh hợp tác đầu tư những dự án tỉnh đang thu hút, lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm.

Tỉnh cam kết không ngừng cải cách hành chính, tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch và an toàn, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời mong muốn tất cả doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn thắng lợi.

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, những năm qua, Bà Rịa-Vũng Tàu nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp địa phương này nổi lên là một điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư.

Nổi bật công tác cải cách hành chính được các bộ, ngành Trung ương và người dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Cụ thể, các chỉ số cải cách hành chính 2 năm gần nhất liên tục tăng hạng và dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ như: chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2024 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2023; chỉ số hài lòng SIPAS năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2023; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2023.

Giai đoạn 2021-2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 240 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của doanh nghiệp trong, ngoài nước đạt trên 183 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5%.

Đến hết tháng 5/2025, trên địa bàn tỉnh đã có 503 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 34.678 triệu USD (đứng thứ 5 cả nước ) và 712 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 470.000 tỷ đồng. Tuy chỉ chiếm 0,6% diện tích, hơn 1% dân số cả nước nhưng trong năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu đứng thứ 6 cả nước về quy mô GRDP./.

